В центре внимания. Проекты юных археологов.

В 2025 году озерчане отмечают 80-летие со дня основания города. Сложно переоценить тот героический подвиг, ту миссию, которая была возложена на первостроителей атомного щита нашей родины в тяжелейшие послевоенные годы. Эта страница славной летописи нашего города ведётся с 1945 года.

Однако не каждый житель Озёрска имеет представление о том, что история освоения территории округа насчитывает намного больше восьми десятилетий. Сегодня мы знакомимся с юными археологами, которые исследуют древнее прошлое Озёрска. Подробнее