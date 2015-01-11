Южноуральские экспортеры открывают нестандартные направления сбыта продукции

Источник: пресс-служба министерства экономического развития Челябинской областиЧелябинская область по итогам пяти месяцев 2020 года вошла в тройку лидеров среди регионов России, экспортирующих в Замбию, Нигерию и Конго.В Замбию и Конго из Челябинской области отправлены моторные транспортные средства и их части в общей сложности более чем на 12 млн долларов США. В Нигерию – прокат из стали на 16 млн долларов США. «Объемы поставок сравнительно небольшие, но африканские рынки являются перспективным направлением сбыта продукции Челябинской области. Здесь можно решать сразу несколько задач: с одной стороны увеличивать объем экспорта южноуральской продукции, что является целью профильного нацпроекта. С другой – осуществлять географическую и отраслевую диверсификацию – одна из задач нашей Стратегии-2035», – комментирует министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.Всего из Челябинской области продукция экспортируется в 14 стран Африки. Основными торгово-экономическими партнерами региона являются Египет (86%), Тунис (8%), Алжир, Южная Африка и Марокко (1–2%). В структуре экспорта преобладают: медь и изделия из нее (46%), черные металлы (43%) и автомобили (3%).