Более 90 участников конкурса управленцев «Лидеры России» получили назначения в 2020 году

Реклама на сайте|Обратная связь Понедельник, 28 декабря, 22:32
Регистрация на сайте
Авторизация

Поедим? Ногодняя кета

ТВ 60+. Цигун. Декабрь 2020

ТВ 60+. Сыроедение. Декабрь 2020

Метлино без света. Декабрь 2029

ТВ 60+. Белояр. Декабрь 2020

Отмена ЕНВД. Декабрь 2020

ТВ 60+. Карвинг. Декабрь 2020

"Чудесный лес". Интервью о проекте. Декабрь 2020

Психолог о коронавирусе. Декабрь 2020

Про налоги. Ноябрь 2020

Хроники. Covid-19. Про начало пандемии

Поедим? Выпуск про витамин Д. Ноябрь 2020

Лавкалюбимка и благоустройство Озёрска. Октябрь 2020

Будущее атомной отрасли. Октябрь 2020

Мастер-класс по организации рабочего места. Октябрь 2020

Кальмар от шефа под сливочным соусом. Октябрь 2020

Про ПСР. Октябрь 2020

Команда "Арго" - ЛУЧШИЕ! Октябрь 2020

Nuclear kids. Интервью с Георгием Колокольниковым. Октябрь 2020

20 минут с... спортсменом-эксремалом. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 4

ОРВИ и Ковид в Озёрске. Интервью Е.П.Фомина. Октябрь 2020

Наши на AtomSkills. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 3

Профессии будущего на Маяке. Сентябрь 2020

Поедим? Выпуск про антишашлыки

Про письма от ОКХ. Сентябрь 2020

Интервью с М.А.Саморуковской. Сентябрь 2020

Хроники. Спецвыпуск с конкурса караоке

Хроники. Выпуск 26. Про оживающий туризм. Сентябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 2

Массовый спорт на Маяке

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 1

Гречка от шеф-повара

У сотрудников ПО Маяк по 36 часов в сутках

Ковид и экономика. Сентябрь 2020

Экскурсия по особенной школе. Август 2020

Маяк. Спорт. Егоза

Поедим? Копчёная уха

Хроники. Фестиваль Улетай

75 лет атомной промышленности. Выпуск 1

Подготовка к 1 сентября 2020

Налоги. Август 2020

Реновация по-озерски

Хроники. Спецвыпуск. Визит губернатора. Август 2020

Хроники. Спасибо нашим врачам

Спецвыпуск про скейтпарк. Июль 2020

Поедим? Выпуск 2. Шашлычок из лосося

Хроники. «У меня умерла мама»

Хроники. COVID 19. Выпуск 22. Про кофе

ЗОЖжём. Выпуск о прессе

Хроники. Выпуск 21. Арсен Карапетян

Поедим ? Часть 1. Сырный Суп.

Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик

Даунхилл на Егозе. Июль 2020

ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!

Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке

ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!

Хроники. Выпуск 18. Про бизнес

Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020

Хроники. Выпуск 17. Про Москву

Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса

Хроники. Выпуск 15. Стрит Арт, выборы и ЖКХ

Хроники. Выпуск 14.

О работе детских садов. Май 2020

О субсидиях на детей. Май 2020

ЗОЖжём. Качаем ягодицы. Май 2020.

Хроники. Выпуск 13. Последние звонки в онлайне

О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 12. О бизнесе

Хроники. Выпуск 10. День Победы

Хроники. Выпуск 9

Налоги и самоизоляция. Май 2020

О дистанционном обучении. Апрель 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 8

О поддержке предпринимателей. Апрель 2020

Хроники. Выпуск 7

Хроники. Выпуск 6

Хроники. Выпуск 5

Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 4

Хроники. Covid-19. Выпуск 3

Про КПП и садоводов. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 2

Разговор с директором. Часть 3. Март 2020

30 минут с … Актрисой театра. Март 2020

О пособиях на детей. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 1

Разговор с директором. Часть 2. Март 2020

Разговор с директором. Часть 1. Март 2020

О мошенниках. Март 2020

О налогах. Март 2020

30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020

Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

30 минут с… главой города. Декабрь 2019

30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2019

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019

20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019

Чемпионат в Казани. Июль 2019

Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019

Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

Новые налоговые льготы. Июнь 2019

20 минут с ... психологом. Май 2019

Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019

Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
| Городские новости

Давайте делать праздник вместе: волонтеры округа приглашают жителей принять участие в новогодних акциях

Заниматься благотворительностью и делать кого-то счастливым — это совсем не трудно Подробнее

| Экономика

Росстат приглашает малый бизнес принять участие в экономической переписи

Весной 2021 года Росстат проведет экономическую перепись малого бизнеса Подробнее

| Губерния

В Челябинской области более 2000 человек привились от коронавируса

2015 южноуральцев поставили прививку от новой коронавирусной инфекции, об этом рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт в рамках...

| Губерния

В Челябинской области проиндексируют размеры региональных детских пособий

С 1 января 2021 года на 4% будут проиндексированы размеры областных государственных пособий и выплат гражданам, имеющих детей, размеры денежных выплат и дополнительных...

| Губерния

Более 90 участников конкурса управленцев «Лидеры России» получили назначения в 2020 году

В 2020 году назначения получил 91 участник конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Среди назначений...

| Губерния

Инвестпроект АО «Втор-Ком» в «Малой Сосновке» создаёт новые рабочие места и улучшает экологию

Предприятие реализует крупный инвестиционный проект по двукратному увеличению мощностей. Он уже находится в стадии серийного производства. Работают новые линии нетканых материалов. Завершающим этапом стал запуск производственного комплекса по выпуску штапельных синтетических волокон в парке индустриальных инноваций «Малая Сосновка». Заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук и министр промышленности Павел Рыжий провели здесь выездное совещание с участием руководителей АО «Втор-Ком» и индустриального парка.
«30 лет назад «Втор-Ком» выпускал только один вид продукции - холстопрошивный ватин. Далее, следуя тенденциям рынка, мы освоили выпуск объемных утеплителей и геотекстильных полотен. Постоянно растущие темпы дорожного, транспортного и гидротехнического строительства, магистральных нефте- и газопроводов обеспечивают стабильный спрос на такие материалы. И за последние годы наше предприятие выросло. Мы располагаем необходимой сырьевой базой и квалифицированными кадрами. У нас есть даже собственная лаборатория для контроля качества выпускаемой продукции. А вот производственных мощностей стало ощутимо не хватать. Именно это и подтолкнуло нас к реализации инвестиционного проекта», - рассказывает гендиректор АО «Втор-Ком» Михаил Рузбин.Целью компании стало увеличение производства не менее чем на 50%от прежнего уровня. Для этого потребовалось построить новое производственное здание в «Малой Сосновке», приобрести высокотехнологическое оборудование. Общий объем инвестиций составил почти 540 млн рублей. 210 млн из них – средства заёмного финансирования Фонда развития промышленности. Льготный заём был выдан по его флагманской программе «Проекты развития», способствующей импортозамещению и производству конкурентоспособной продукции гражданского назначения.««Втор-Ком» - один из ведущих российских производителей нетканых материалов и химических волокон, участник сразу трёх национальных проектов - «Производительность труда и поддержка занятости», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Экология», а также, что крайне важно, крупнейший переработчик вторичного сырья. Вся продукция производится из вторичных ресурсов, в том числе из прошедших переработку твёрдых коммунальных отходов. Их эффективное использование в производстве позволяет предприятию создавать экологичные материалы, способные и по качеству, и по цене конкурировать с импортными аналогами», - уверен вице-губернатор Егор Ковальчук.За год компания собирает и перерабатывает 19 тысяч тонн пластиковых бутылок и около тонны текстильных отходов, таким образом способствуя улучшению экологической обстановки в регионе. При этом, сотрудничая с предприятиями нефтегазодобывающей и строительной отрасли, легкой промышленности по всей стране, «Втор-Ком» обеспечивает их современными экологичными неткаными геосинтетическими материалами.Все технологические линии предприятия полностью автоматизированы и управляются дистанционно, с пультов. Расширение производства и переезд на новую, более удобную, производственную площадку стал логичным шагом в развитии.«Хочу напомнить, что размещение в «Малой Сосновке» новых производств стало возможным благодаря решению инвестсовета при губернаторе о расширении территории парка, которое было принято в марте этого года. С тех пор областной Минпром вплотную занимается поэтапным снятием всех инфраструктурных ограничений, мешающих полноценному функционированию площадки. Сделано уже немало: подведены коммуникации, достраивается система водоснабжения и водоотведения. Вопросы и проблемы ещё, конечно, есть. Но индустриальный парк уже официально внесён в реестр Минпромторга РФ. А все недочёты и недоделки в инфраструктуре «Малой Сосновки» будут точно закрыты в наступающем году», - говорит министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.Проект АО «Втор-Ком» по увеличению мощностей производства нетканых материалов, реализуемый в «Малой Сосновке», потребует создания не менее 70 новых рабочих мест. В планах компании ещё один инвестпроект - строительство комплекса по сбору, обработке, обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов III–V класса опасности. Для него уже выбран земельный участок в Копейске.[gallery]***АО «Втор-Ком» - ведущий российский производитель нетканых материалов. Компания изготавливает нетканые геосинтетические материалы, гидроизоляционное полотно Теплонит, нетканые основы для напольных и кровельных покрытий, объемный наполнитель для мягкой мебели и матрасов, объемное термоскрепленное полотно синтепон швейного и мебельного назначения, холстопрошивной ватин, термовойлок и другие виды технического текстиля. С 1999 года действует производство гофрированного картона и изделий из него.Индустриальный парк инноваций «Малая Сосновка» - инновационная площадка в Челябинской области, созданная по распоряжению губернатора в 2017 году и включённая в федеральный реестр индустриальных парков РФ в 2020 году. Расположена в Сосновском районе в 2 км от Челябинска, занимает площадь более 110 га. Предоставляет компаниям-резидентам подготовленную инженерную и транспортную инфраструктуру, налоговые льготы и преференции. Напомним, для предприятий, вошедших в состав индустриального парка, ставка по налогу на прибыль может быть снижена до 13,5%. Налог на имущество обнуляется на срок от 3 до 5 лет. Предоставляются особые условия по аренде земли по льготным ставкам. На сегодняшний день в индустриальном парке 5 резидентов: ООО «Втор-Ком», Группа компаний «МКС», ООО «Ин Парк - Челябинск» (входит в группу компаний Doorhan), компания «Оптимум» и компания «МКС».Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.Программы федерального и регионального Фондов позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.Соглашение федерального ФРП с региональным Фондом развития промышленности даёт возможность получать займы по совместным программам. Кроме того, ФРП Челябинской области разработал и реализует несколько собственных программ господдержки промышленных предприятий.     Подробнее

| Городские новости

Андрей Кузнеченков: «Благодарность тем, кто сделал для страны невозможное»


В завершение года, ставшего юбилейным для атомной промышленности, несколько озерских ветеранов-чернобыльцев награждены Благодарственным письмами главы Озерского...

| Губерния

Погода в Челябинской области на январь-2021: синоптики предрекают температуру выше нормы

Новогодняя ночь, к сожалению, не порадует. По данным Гидрометцентра России, в праздник температура упадет до −28 градусов. А что же дальше? Рассказываем, какой будет погода в Челябинске и в Челябинской области в январе 2021 года Подробнее

| Губерния

Челябинская область получит 800 млн. руб. на дорожный проект в 2021 году.

В 2021 году Челябинская область получит 800 млн рублей на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – распоряжение о выделении финансовых средств из федерального бюджета уже подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Челябинская область получит ₽800 млн на дорожный нацпроект в 2021 году Подробнее

| Губерния

«Новогодний БУМаговорот»

Министерство экологии Челябинской области и предприятие КОМФОРТ до 29 января 2021 года проводят акцию, которая поможет избавиться от ненужной бумаги в доме Подробнее
| Губерния

Более 90 участников конкурса управленцев «Лидеры России» получили назначения в 2020 году

Более 90 участников конкурса управленцев «Лидеры России» получили назначения в 2020 году Источник: организаторы конкурса «Лидеры России»




В 2020 году назначения получил 91 участник конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Среди назначений 2020 года ответственные посты занял 51 участник третьего сезона конкурса «Лидеры России», в том числе и финалист специализации «Здравоохранение» конкурса Дмитрий Прокопьев, который в июле этого года стал самым молодым главным врачом Челябинской области, возглавив в 29 лет городскую клиническую поликлинику № 8 города Челябинска.Всего за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 230 «Лидеров России»: шестеро стали заместителями федеральных министров, двое – губернаторами, трое – мэрами городов, а также участники конкурса заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.«Работодатели пристально следят за проектом «Лидеры России» и его участниками. Представители компаний, государственных органов и различных организаций присутствуют на полуфиналах и суперфинале. И после участия в проекте многие конкурсанты получают интересные предложения о работе. Всего в 2020 году новые назначения получил 91 Лидер России, в том числе 51 участник третьего сезона. В этом году впервые в дополнение к основному конкурсу были введены три отдельные специализации. Среди назначенных в 2020 году 16 участников представляют специализации: 7 человек – трек «Здравоохранение», 7 –специализацию «Наука» и двое – трек «Финансы и технологии». Могу сказать, что решение о проведении специализаций было верным и позволило отобрать успешных управленцев для конкретных отраслей. В четвертом сезоне конкурса мы планируем расширить число треков», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.Впервые за историю конкурса «Лидеры России» 21 сентября 2020 года победитель конкурса стал сенатором Совета Федерации. Исполнительный директор АНО помощи людям с инвалидностью «Квартал Луи», сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пензенской области, член Президиума Генерального Совета Партии Единая Россия (сопредседатель рабочей группы по поддержке гражданского общества), победитель третьего сезона конкурса «Лидера России» Мария Львова-Белова заняла пост сенатора Совета Федерации – представителя правительства Пензенской области. Она рассказала о первых результатах работы в новой должности.«Есть несколько достижений, касающихся законотворческой деятельности. На днях мы вместе с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком и рядом других экспертов внесли в Госдуму проект о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Кроме того, наши поправки были учтены в законопроекте о правах недееспособных граждан. Но своим главным делом за срок сенаторства считаю продвижение темы инклюзивного туризма на высоком уровне. Открылась перспектива более детальной проработки этого направления в рамках национального проекта. Я предложила в Совете Федерации сделать Пензенскую область пилотной площадкой по развитию туриндустрии для людей с инвалидностью», – рассказала сенатор Совета Федерации Мария Львова-Белова.28 октября 2020 года по результату конкурсного отбора кандидатур на должность главы Нижнего Новгорода Городская дума Нижнего Новгорода утвердила в должности мэра победителя конкурса «Лидеры России» Юрия Шалабаева, который с 6 мая 2020 года был исполняющим обязанности главы города. Говоря об основных итогах своей работы в уходящем году, мэр Нижнего Новгорода назвал реализацию национальных проектов и решение застарелых проблем городского хозяйства.«На реализацию нацпроектов Нижний Новгород получил более 3 млрд рублей, и нашей задачей было не «освоить» эти деньги на бумаге, а воплотить в жизнь проекты, которые качественно изменят жизнь нижегородцев. Мы обновили 32 парка и сквера, 61 двор, отремонтировали 25 участков дорог, открыли новую школу и 11 детских садов. Есть понимание, как решить проблему ливневой канализации, и эта работа в уходящем году уже начата. Удалось подготовить город к отопительному сезону в непростых условиях пандемии. К концу года мы подходим с профессиональной, работоспособной и не пасующей перед трудностями основой команды администрации города, с реалистичным бюджетом и взаимопониманием между разными уровнями власти», – сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.Назначения в Нижегородской области ранее получили еще несколько победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса «Лидеры России». Александр Симагин стал главой департамента инвестиционной политики, внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма администрации Нижнего Новгорода. Илья Штокман назначен на должность заместителя главы администрации Нижнего Новгорода и директора департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры. Алексей Алехин возглавил исполком нижегородского отделения Общероссийского народного фронта. Сергей Васянин стал советником губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на общественных началах. Роман Беагон был назначен руководителем департамента культуры нижегородской администрации. Елена Зайцева была назначена директором УФПС Нижегородской области АО «Почта России».Финалист специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» Дмитрий Прокопьев в июле этого года стал самым молодым главным врачом Челябинской области, возглавив в 29 лет городскую клиническую поликлинику № 8 города Челябинска.«Мы успешно отвечаем вызовам времени и достойно противостоим новой коронавирусной инфекции: запустили телемедицинские консультации, совместно с волонтерами обеспечиваем пациентов на дому льготными лекарствами, продолжаем ремонтные работы и обновляем парк медицинской техники, в том числе крупногабаритной. Но главное – это молодые кадры. За прошедший период в поликлинику пришли врачи-терапевты, онколог, кардиолог, невролог, стоматолог, рентгенолог, офтальмолог, лор-врач и другие востребованные специалисты. Мы стали успешно конкурировать за кадры, а значит медицинская помощь населению станет ещё доступнее и качественнее», – подвел итоги года главный врач Городской клинической поликлиники № 8 города Челябинска Дмитрий Прокопьев.19 июня 2020 года финалист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020», полковник, профессор, доктор технических наук Андрей Келлер был назначен временно исполняющим обязанности ректора Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). За время руководства Андрей Келлер основные усилия направил на развитие образования, науки, взаимодействие с промышленными партнерами и создание современных инструментов управления в университете.«Для меня руководить МАДИ — это и вызов, и большая ответственность. В рамках развития образования мы достойно провели приемную кампанию, запустили программу поддержки студентов-высокобалльников и увеличили качество набора, повысив средний балл поступивших на бюджет. В области науки смогли за полгода повысить наукометрические показатели МАДИ и вошли в серьезные федеральные проекты развития кооперации промышленности и вузов, выиграв конкурс в рамках постановления Правительства РФ №218 на создание комплекса машин для обслуживания аэродромов России. Кроме того, мы активизировали сотрудничество по развитию автомобильно-дорожной отрасли с Правительствами Москвы и Московской области, Магаданской областью, а также с новыми промышленными партнерами. Совместно с Инновационным центром КАМАЗ открыли инновационную лабораторию с самым современным оснащением. Сосредоточили внутренний интеллектуальный потенциал на разработке программы стратегического академического лидерства университета, начали системную подготовку кадрового резерва», – подытожил итоги уходящего года врио ректора МАДИ Андрей Келлер.Назначения участников конкурса «Лидеры России» в январе 2020 года:

13 января победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 гг. Алексей Лысов назначен на должность полномочного представителя губернатора и правительства Вологодской области по организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в Москве.



23 января победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 гг. Андрей Сеидов назначен на должность заместителя председателя комитета образования, молодежной политики и науки Волгоградской области.

Назначения участников конкурса «Лидеры России» в феврале 2020 года:

12 февраля финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 г.г. Ольга Ворошилова назначена на должность ректора Курской академии государственной и муниципальной службы.



19 февраля полуфиналисты конкурса «Лидеры России 2020» Анзор Аушев и Залина Баркинхоева заняли посты замминистра экономики, промышленности и торговли Ингушетии и начальника управления пресс-службы главы и правительства республики.



26 февраля суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Андрей Стрепков вступил в должность генерального директора АО «Оренбургская государственная лизинговая компания».



27 февраля финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 г.г. Тамара Айбазова назначена на должность замруководителя регионального центра по выявлению и поддержке одаренных детей в Кабардино-Балкарской Республике.

Назначения участников конкурса «Лидеры России» в марте 2020 года:

5 марта победитель специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» Владимир Остроменский назначен на должность главного врача родильного дома клиники «Скандинавия» ООО «АВА-ПЕТЕР».



10 марта Роман Чекушов, финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 гг., член клуба Лидеров России «Эльбрус» назначен на должность директора департамента информационной политики и специальных проектов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.



24 марта участник конкурса «Лидеры России 2020» Альберт Кумуков возглавил Министерство по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Карачаево-Черкесии.



25 марта победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 г.г. Сергей Васянин назначен советником губернатора Нижегородской области.



31 марта Александр Строганов, победитель конкурса «Лидеры России»
2018-2019 гг., член клуба Лидеров России «Эльбрус» назначен на должность директора Департамента управления делами Министерства юстиции Российской Федерации.

Назначения участников конкурса «Лидеры России» в апреле 2020 года:

1 апреля полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020» по Центральному федеральному округу Евгений Борисов стал руководителем направления Департамента оценки компетенций и квалификаций Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кдров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».



13 апреля победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 гг. Ольга Углева назначена на должность заместителя главы администрации города Липецка.



14 апреля финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 г.г. Никита Данюк вошел в новый состав Общественной палаты РФ по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина.



14 апреля Евгения Дмитриева, победительница конкурса «Лидеры России»
2017-2018 гг., руководитель проектного офиса клуба Лидеров России «Эльбрус», директор по развитию ООО «Инфосистемс»вошла в новый состав Общественной палаты РФ по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина.



17 апреля Надежда Лобачева, победитель конкурса «Лидеры России 2020», назначена на должность руководителя дирекции по сопровождению проектов АНО «Национальные приоритеты». 



17 апреля победитель специализации «Финансы и технологии» конкурса «Лидеры России 2020» Екатерина Вайнберг назначена на должность Руководитель направления Дирекции по развитию экосистемы Сбербанка.



24 апреля полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Александр Башлаев назначен на должность заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.



25 апреля полуфиналист конкурса «Лидеры России» 2017-2018 гг. Вячеслав Борисов вступил в должность исполняющего обязанности руководителя администрации главы Чувашской Республики.



27 апреля полуфиналист конкурса «Лидеры России» 2017-2018г.г. Александр Мякинин назначен на должность директора департамента строительства администрации города Омска.

Назначения участников конкурса «Лидеры России» в мае 2020 года:

6 мая победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018г.г., член клуба Лидеров России «Эльбрус» Алена Гейдт стала HR-директором АНО «Платформа Национальна технологическая инициатива» и АНО «Университет 20.35». 



20 мая победитель специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» Екатерина Митягина назначена на должность проректора по развитию на основе анализа данных Вятского государственного университета.

Назначения участников конкурса «Лидеры России» в июне 2020 года:

1 июня финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 г.г. Андрей Майоров назначен Министром цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области.



3 июня Финалист конкурса «Лидеры России» 2017-2018 гг. Константин Власов стал директором Липецкого филиала ПАО «Ростелеком».



11 июня победитель конкурса «Лидеры России 2020» Антон Доронин назначен на должность заместителя министра экономического развития Ставропольского края.



15 июня полуфиналист специализации «Финансы и технологии» конкурса «Лидеры России 2020» Андрей Соловьев назначен на должность исполнительного директора Группы сопровождения Управления развития технологий дивизиона «Малый и микро бизнес» Департамента ИТ блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» ПАО «Сбербанк».



16 июня победитель конкурса «Лидеры России 2020» Илья Карчушкин назначен заместителем министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.



19 июня финалист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» Андрей Келлер назначен временно исполняющим обязанности ректора Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).



22 июня полуфиналист конкурса «Лидеры России» 2017-2018 г.г. Григорий Прокуронов назначен заместителем руководителя Федерального агентства по туризму.



22 июня победитель специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» Александра Родионова назначена начальником отдела Департамента медицинского образования и кадровой политики Минздрава России.



30 июня полуфиналист «Лидеры России 2020» Олег Аксенов назначен на должность руководителя направления Группы разработки Управления развития технологий Центра корпоративных решений Департамента ИТ блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» ПАО «Сбербанк».



30 июня победитель конкурса «Лидеры России 2020» Иван Ефремов назначен заместителем директора Департамента проектной деятельности Минобрнауки России.

Назначения участников конкурса «Лидеры России» в июле 2020 года:

1 июля полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Сергей Шашков назначен полномочным представителем Компании «Башнефть Интернешнл Б.В.», филиал в Республике Ирак.



6 июля Дмитрий Вербов, победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 гг., назначен начальником Центра инновационного развития ОАО «РЖД».



8 июля финалист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» Михаил Кузьмин назначен проректором по международной деятельности Байкальского государственного университета.



8 июля полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Александр Сердюков назначен замминистра природных ресурсов и экологии Омской области.



8 июля победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 гг. Сергей Пичушкин назначен заместителем министра строительства Самарской области.



9 июля суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Александр Тащин назначен на должность операционного директора «Матч ТВ».



10 июля полуфиналист специальности «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» Олеся Ермолаева назначена заместителем комитета оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Саратовской области.



20 июля полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Алексей Богданов назначен первым заместителем мэра Хабаровска по городскому хозяйству.



20 июля победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 г.г. Дмитрий Гужеля назначен руководителем департамента оценки и методологии АНО «Россия – страна возможностей».



24 июля полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Дмитрий Краснов назначен заместителем Председателя Кабинета Министров – Министром экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.



24 июля участник конкурса «Лидеры России 2020» Ирина Новичкова назначена на должность клиентского менеджера ВИП ВСП Иркутского отделения Байкальского банка ПАО «Сбербанк».



26 июля победитель основного конкурса и победитель специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» Александр Самардак назначен проректором по научной работе Дальневосточного федерального университета.



29 июля суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Наталия Максименко назначена на должность руководителя агентства по туризму и внешним связям Камчатского края.



29 июля финалист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» Антон Шашкин назначен начальником отдела сопровождения проектов Фонда содействия инновациям.



30 июля финалист специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» Дмитрий Прокопьев назначен на должность главного врача городской клинической поликлиники 8 (г. Челябинск).



31 июля финалист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» Сергей Шершень назначен на должность начальника отдела внедрения инновационных технологий и бюджетирования АО «Федеральная пассажирская компания».



30 июля полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Иван Сафронов назначен на должность исполняющего обязанности начальника управления по развитию промышленности и торговли Тамбовской области.

Назначения участников конкурса «Лидеры России» в августе 2020 года:

1 августа суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Сааду Казиев назначен на должность генерального директора фонда «Посети Кавказ».



1 августа победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» Дмитрий Огуряев назначен заместителем главы Минкомсвязи РФ.



12 августа участник конкурса «Лидеры России 2020» Магомед Бабхоев назначен заместителем начальника Департамента по недропользованию по Южному федеральному округу Федерального агентства по недропользованию Роснедра.



24 августа кандидат медицинских наук, доцент, победитель конкурса «Лидеры России 2020» Иван Луцкан назначен главным врачом Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы.

Назначения участников конкурса «Лидеры России» в сентябре 2020 года:

10 сентября суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Мария Висленева (Колотухина) назначена заместителем начальника комплекса цифровой трансформации в ГУП Московский Метрополитен.



10 сентября победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» Кирилл Бабаев назначен заместителем директора института Дальнего Востока РАН.



11 сентября победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» Николай Зуев назначен вице-премьером Правительства Красноярского края.



15 сентября Олеся Старжинская, победитель специализации «Здравоохранения» и победитель основного конкурса «Лидеры России 2020», получила приглашение от своего наставника, Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, стать его советником.



16 сентября полуфиналист первого и третьего сезонов конкурса «Лидеры России» Евгений Герасимов назначен министром промышленности и энергетики Чувашской Республики.



21 сентября победитель конкурса «Лидеры России 2020» Мария Львова-Белова стала сенатором Совета Федерации от Пензенской области.



22 сентября победитель конкурса «Лидеры России 2020» Руслан Гулевич назначен советником аппарата президента Uranium One Group.



28 сентября Илья Штокман, победитель второго сезона конкурса «Лидеры России», назначен на должность заместителя главы администрации Нижнего Новгорода и директора департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры.



28 сентября Борис Ярыгин, победитель специализации «Финансы и технологии» и победитель основного конкурса «Лидеры России 2020», назначен директором проектов Центра Agile as a Service Сбера.



30 сентября Юлия Аблец, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», назначена заместителем генерального директора АНО «Диалог Регионы».

Назначения участников конкурса «Лидеры России» в октябре 2020 года:

1 октября суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Николай Батулин назначен директором по развитию бизнеса ПАО «Газпром нефть».



1 октября Вероника Прищепа, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», назначена заместителем начальника Управления кадров Федеральной Налоговой Службы России.



1 октября полуфиналист специализации «Здравоохранение» и полуфиналист от Сибирского федерального округа конкурса «Лидеры России 2020» Игорь Журавлев назначен главным врачом Иркутского областного онкологического диспансера.



1 октября кандидат экономических наук, полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020» и финалист конкурса «Лидеры России. Политика» Александр Индюков назначен советником Министра экономического развития Российской Федерации.



1 октября Вячеслав Дмитриев, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», назначен начальником Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».



5 октября полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Сергей Лобанов назначен директором филиала в Республике Коми компании «Ростелеком».



6 октября Станислав Уржумцев, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», назначен Директором «Департамента гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.



7 октября победитель конкурса «Лидеры России 2020» Владислав Крейнин назначен старшим вице-президентом – директором Департамента маркетинга и коммуникаций Сбера.



12 октября Петр Вагин, победитель второго сезона конкурса «Лидеры России», назначен заместителем Главы города Тюмени.



12 октября Игорь Дубровин, финалист второго сезона конкурса «Лидеры России», назначен главой Государственного казенного учреждения Свердловской области «Управление капитального строительства Свердловской области».



23 октября полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Ильмир Газизов назначен на пост главы администрации города Учалы Республики Башкортостан.



26 октября победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 г.г. Валентин Енокаев назначен первым заместителем председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга.



28 октября победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 г.г. Юрий Шалабаев назначен мэром Нижнего Новгорода



28 октября финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 г.г. Антон Машуков назначен директором департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.



29 октября Александр Симагин, победитель второго сезона конкурса «Лидеры России», назначен главой департамента инвестиционной политики, внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма администрации Нижнего Новгорода.



30 октября победитель второго сезона конкурса «Лидеры России» Александр Обухов назначен заместителем руководителя Аппарата Центральной избирательной комиссии России.

Назначения участников конкурса «Лидеры России» в ноябре 2020 года:

2 ноября полуфиналист основного трека и специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» Ярослав Андреев стал старшим биологом-разработчиком ООО «Мел Саенс».



2 ноября победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» Андрей Фролов назначен генеральным директором Венчурного фонда «Молодежная предпринимательская инициатива».



5 ноября суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Ахмат Аппаков стал руководителем Центра управления регионом Карачаево-Черкесской Республики.



11 ноября финалист первого сезона конкурса «Лидеры России 2020» Алексей Петунин назначен исполнительным директором SAP CIS.



16 ноября полуфиналист второго сезона конкурса «Лидеры России» Роман Рзаев назначен руководителем Центра Управления Регионом в Тюменской области.



17 ноября Эдуард Соснин, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», назначен исполняющим обязанности Министра экономического развития и инвестиций Пермского края.



26 ноября победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 г.г. Александр Дерябин назначен Председателем Омского регионального отделения «Опоры России».

Назначения участников конкурса «Лидеры России» в декабре 2020 года:

1 декабря Сергей Тимофеев, финалист специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020», назначен главным врачом Магаданской областной больницы.



21 декабря финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 г.г. Михаил Гузенко назначен на должность министра энергетики Сахалинской области.



21 декабря финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 г.г. Андрей Кныш назначен руководителем представительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при Правительстве Российской Федерации в Москве.



22 декабря по распоряжению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина генеральный директор ООО «ЮниЗоо», суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Дмитрий Бавинов назначен членом совета директоров АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

 За три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 230 «Лидеров России».Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров:

Олег Салагай стал заместителем Министра здравоохранения РФ,



Павел Сорокин - заместителем Министра энергетики РФ,



Илья Торосов - заместителем Министра экономики РФ,



Дмитрий Волков – заместителем Главы Минстроя РФ,



Евгений Грабчак – заместитель Министра энергетики РФ.



Дмитрий Огуряев – заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Двое участников первого сезона конкурса «Лидеры России» 2017-2018 г.г. стали главами регионов:

Василий Орлов – губернатором Амурской области,



Дмитрий Артюхов – губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.

Трое участников конкурса «Лидеры России» стали главами городов:

Полуфиналист второго сезона конкурса «Лидеры России» Тимур Закирзянов – главой города Урая ХМАО.



Победитель второго сезона конкурса «Лидеры России» Юрий Шалабаев – мэром Нижнего Новгорода.



Полуфиналист третьего сезона конкурса «Лидеры России» Ильмир Газизов – главой администрации города Учалы Республики Башкортостан.

Информационная справкаКонкурс управленцев «Лидеры России»:Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017-2018 гг.) пришло 199 тысяч заявок; во втором сезоне (2018-2019 гг.) – 227 тысяч заявок., в сезоне 2019-2020 гг. – 233 830 заявок. Кроме того, в дополнение к основному конкурсу в третьем сезоне были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – 61 732 регистрации, 22 272 заявки подано на трек «Наука» и 9 745 – на специализацию «Здравоохранение».Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Интер РАО, Роснефть, Русгидро, Сибур, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер – Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.   
2020-12-28YEKT13:00:00
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!

Распечатать

Комментарии (0)

{comments_news}
Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Декабрь 2020 (528)
Ноябрь 2020 (476)
Октябрь 2020 (514)
Сентябрь 2020 (493)
Август 2020 (300)
Июль 2020 (441)
Топ просмотров
» Муниципальный этап робототехнического форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок» сезон 2020–2021 гг.
» «Чудесный Лес». Почему этот проект вызвал столько споров в Озёрске?
» В Челябинске пройдет деловой форум
» В Озёрске директор крупной компании скрыл от налогов 9,6 млн. руб.
» ТВ-эфир 60+ ПРОТИВ ВИРУСА. Выпуск 1. Карвинг.
» 17 и 18 декабря состоялась II межрегиональная астрономическая конференция «Сокровища небес»
» О ситуации и принимаемых мерах по COVID-19 на 11.12.2020
Обсуждаемые новости
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 08.12.2020 г.
» Пик эпидемии коронавируса в России спрогнозировали ученые
» Температура 1200 градусов. Как в Челябинской области утилизируют зараженные маски
» «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует!
» Спасатели замерили толщину льда на озёрах
» Южноуральцы могут оформить справку о статусе предпенсионера в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР
» Льготные займы регионального ФРП помогают обеспечить медучреждения оборудованием, а специалистов – работой

Облако тегов
ГИБДД, ДТП, Дубровский, ЖКХ, Кыштым, Новый Год, ОГО, Озерск, ПО Маяк, Снежинск, Текслер, УВД, Челябинск, Челябинская область, ЮЖный Урал, афиша, выходные, дети, здоровье, конкурс, концерт, коронавирус, лук, образование, оперативная обстановка, отдых, пандемия коронавируса, полиция, праздник, преступление, прогноз погоды, прокуратура, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр кукол, фестиваль, хоккей, экология

Показать все теги