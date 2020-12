2020-12-28YEKT13:00:00 | Губерния Более 90 участников конкурса управленцев «Лидеры России» получили назначения в 2020 году Источник: организаторы конкурса «Лидеры России»









В 2020 году назначения получил 91 участник конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Среди назначений 2020 года ответственные посты занял 51 участник третьего сезона конкурса «Лидеры России», в том числе и финалист специализации «Здравоохранение» конкурса Дмитрий Прокопьев, который в июле этого года стал самым молодым главным врачом Челябинской области, возглавив в 29 лет городскую клиническую поликлинику № 8 города Челябинска.Всего за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 230 «Лидеров России»: шестеро стали заместителями федеральных министров, двое – губернаторами, трое – мэрами городов, а также участники конкурса заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.«Работодатели пристально следят за проектом «Лидеры России» и его участниками. Представители компаний, государственных органов и различных организаций присутствуют на полуфиналах и суперфинале. И после участия в проекте многие конкурсанты получают интересные предложения о работе. Всего в 2020 году новые назначения получил 91 Лидер России, в том числе 51 участник третьего сезона. В этом году впервые в дополнение к основному конкурсу были введены три отдельные специализации. Среди назначенных в 2020 году 16 участников представляют специализации: 7 человек – трек «Здравоохранение», 7 –специализацию «Наука» и двое – трек «Финансы и технологии». Могу сказать, что решение о проведении специализаций было верным и позволило отобрать успешных управленцев для конкретных отраслей. В четвертом сезоне конкурса мы планируем расширить число треков», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.Впервые за историю конкурса «Лидеры России» 21 сентября 2020 года победитель конкурса стал сенатором Совета Федерации. Исполнительный директор АНО помощи людям с инвалидностью «Квартал Луи», сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пензенской области, член Президиума Генерального Совета Партии Единая Россия (сопредседатель рабочей группы по поддержке гражданского общества), победитель третьего сезона конкурса «Лидера России» Мария Львова-Белова заняла пост сенатора Совета Федерации – представителя правительства Пензенской области. Она рассказала о первых результатах работы в новой должности.«Есть несколько достижений, касающихся законотворческой деятельности. На днях мы вместе с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком и рядом других экспертов внесли в Госдуму проект о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Кроме того, наши поправки были учтены в законопроекте о правах недееспособных граждан. Но своим главным делом за срок сенаторства считаю продвижение темы инклюзивного туризма на высоком уровне. Открылась перспектива более детальной проработки этого направления в рамках национального проекта. Я предложила в Совете Федерации сделать Пензенскую область пилотной площадкой по развитию туриндустрии для людей с инвалидностью», – рассказала сенатор Совета Федерации Мария Львова-Белова.28 октября 2020 года по результату конкурсного отбора кандидатур на должность главы Нижнего Новгорода Городская дума Нижнего Новгорода утвердила в должности мэра победителя конкурса «Лидеры России» Юрия Шалабаева, который с 6 мая 2020 года был исполняющим обязанности главы города. Говоря об основных итогах своей работы в уходящем году, мэр Нижнего Новгорода назвал реализацию национальных проектов и решение застарелых проблем городского хозяйства.«На реализацию нацпроектов Нижний Новгород получил более 3 млрд рублей, и нашей задачей было не «освоить» эти деньги на бумаге, а воплотить в жизнь проекты, которые качественно изменят жизнь нижегородцев. Мы обновили 32 парка и сквера, 61 двор, отремонтировали 25 участков дорог, открыли новую школу и 11 детских садов. Есть понимание, как решить проблему ливневой канализации, и эта работа в уходящем году уже начата. Удалось подготовить город к отопительному сезону в непростых условиях пандемии. К концу года мы подходим с профессиональной, работоспособной и не пасующей перед трудностями основой команды администрации города, с реалистичным бюджетом и взаимопониманием между разными уровнями власти», – сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.Назначения в Нижегородской области ранее получили еще несколько победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса «Лидеры России». Александр Симагин стал главой департамента инвестиционной политики, внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма администрации Нижнего Новгорода. Илья Штокман назначен на должность заместителя главы администрации Нижнего Новгорода и директора департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры. Алексей Алехин возглавил исполком нижегородского отделения Общероссийского народного фронта. Сергей Васянин стал советником губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на общественных началах. Роман Беагон был назначен руководителем департамента культуры нижегородской администрации. Елена Зайцева была назначена директором УФПС Нижегородской области АО «Почта России».Финалист специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» Дмитрий Прокопьев в июле этого года стал самым молодым главным врачом Челябинской области, возглавив в 29 лет городскую клиническую поликлинику № 8 города Челябинска.«Мы успешно отвечаем вызовам времени и достойно противостоим новой коронавирусной инфекции: запустили телемедицинские консультации, совместно с волонтерами обеспечиваем пациентов на дому льготными лекарствами, продолжаем ремонтные работы и обновляем парк медицинской техники, в том числе крупногабаритной. Но главное – это молодые кадры. За прошедший период в поликлинику пришли врачи-терапевты, онколог, кардиолог, невролог, стоматолог, рентгенолог, офтальмолог, лор-врач и другие востребованные специалисты. Мы стали успешно конкурировать за кадры, а значит медицинская помощь населению станет ещё доступнее и качественнее», – подвел итоги года главный врач Городской клинической поликлиники № 8 города Челябинска Дмитрий Прокопьев.19 июня 2020 года финалист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020», полковник, профессор, доктор технических наук Андрей Келлер был назначен временно исполняющим обязанности ректора Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). За время руководства Андрей Келлер основные усилия направил на развитие образования, науки, взаимодействие с промышленными партнерами и создание современных инструментов управления в университете.«Для меня руководить МАДИ — это и вызов, и большая ответственность. В рамках развития образования мы достойно провели приемную кампанию, запустили программу поддержки студентов-высокобалльников и увеличили качество набора, повысив средний балл поступивших на бюджет. В области науки смогли за полгода повысить наукометрические показатели МАДИ и вошли в серьезные федеральные проекты развития кооперации промышленности и вузов, выиграв конкурс в рамках постановления Правительства РФ №218 на создание комплекса машин для обслуживания аэродромов России. Кроме того, мы активизировали сотрудничество по развитию автомобильно-дорожной отрасли с Правительствами Москвы и Московской области, Магаданской областью, а также с новыми промышленными партнерами. Совместно с Инновационным центром КАМАЗ открыли инновационную лабораторию с самым современным оснащением. Сосредоточили внутренний интеллектуальный потенциал на разработке программы стратегического академического лидерства университета, начали системную подготовку кадрового резерва», – подытожил итоги уходящего года врио ректора МАДИ Андрей Келлер.Назначения участников конкурса «Лидеры России» в январе 2020 года:



13 января победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 гг. Алексей Лысов назначен на должность полномочного представителя губернатора и правительства Вологодской области по организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в Москве.







23 января победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 гг. Андрей Сеидов назначен на должность заместителя председателя комитета образования, молодежной политики и науки Волгоградской области.



Назначения участников конкурса «Лидеры России» в феврале 2020 года:



12 февраля финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 г.г. Ольга Ворошилова назначена на должность ректора Курской академии государственной и муниципальной службы.







19 февраля полуфиналисты конкурса «Лидеры России 2020» Анзор Аушев и Залина Баркинхоева заняли посты замминистра экономики, промышленности и торговли Ингушетии и начальника управления пресс-службы главы и правительства республики.







26 февраля суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Андрей Стрепков вступил в должность генерального директора АО «Оренбургская государственная лизинговая компания».







27 февраля финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 г.г. Тамара Айбазова назначена на должность замруководителя регионального центра по выявлению и поддержке одаренных детей в Кабардино-Балкарской Республике.



Назначения участников конкурса «Лидеры России» в марте 2020 года:



5 марта победитель специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» Владимир Остроменский назначен на должность главного врача родильного дома клиники «Скандинавия» ООО «АВА-ПЕТЕР».







10 марта Роман Чекушов, финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 гг., член клуба Лидеров России «Эльбрус» назначен на должность директора департамента информационной политики и специальных проектов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.







24 марта участник конкурса «Лидеры России 2020» Альберт Кумуков возглавил Министерство по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Карачаево-Черкесии.







25 марта победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 г.г. Сергей Васянин назначен советником губернатора Нижегородской области.







31 марта Александр Строганов, победитель конкурса «Лидеры России»

2018-2019 гг., член клуба Лидеров России «Эльбрус» назначен на должность директора Департамента управления делами Министерства юстиции Российской Федерации.



Назначения участников конкурса «Лидеры России» в апреле 2020 года:



1 апреля полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020» по Центральному федеральному округу Евгений Борисов стал руководителем направления Департамента оценки компетенций и квалификаций Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кдров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».







13 апреля победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 гг. Ольга Углева назначена на должность заместителя главы администрации города Липецка.







14 апреля финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 г.г. Никита Данюк вошел в новый состав Общественной палаты РФ по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина.







14 апреля Евгения Дмитриева, победительница конкурса «Лидеры России»

2017-2018 гг., руководитель проектного офиса клуба Лидеров России «Эльбрус», директор по развитию ООО «Инфосистемс»вошла в новый состав Общественной палаты РФ по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина.







17 апреля Надежда Лобачева, победитель конкурса «Лидеры России 2020», назначена на должность руководителя дирекции по сопровождению проектов АНО «Национальные приоритеты».







17 апреля победитель специализации «Финансы и технологии» конкурса «Лидеры России 2020» Екатерина Вайнберг назначена на должность Руководитель направления Дирекции по развитию экосистемы Сбербанка.







24 апреля полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Александр Башлаев назначен на должность заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.







25 апреля полуфиналист конкурса «Лидеры России» 2017-2018 гг. Вячеслав Борисов вступил в должность исполняющего обязанности руководителя администрации главы Чувашской Республики.







27 апреля полуфиналист конкурса «Лидеры России» 2017-2018г.г. Александр Мякинин назначен на должность директора департамента строительства администрации города Омска.



Назначения участников конкурса «Лидеры России» в мае 2020 года:



6 мая победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018г.г., член клуба Лидеров России «Эльбрус» Алена Гейдт стала HR-директором АНО «Платформа Национальна технологическая инициатива» и АНО «Университет 20.35».







20 мая победитель специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» Екатерина Митягина назначена на должность проректора по развитию на основе анализа данных Вятского государственного университета.



Назначения участников конкурса «Лидеры России» в июне 2020 года:



1 июня финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 г.г. Андрей Майоров назначен Министром цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области.







3 июня Финалист конкурса «Лидеры России» 2017-2018 гг. Константин Власов стал директором Липецкого филиала ПАО «Ростелеком».







11 июня победитель конкурса «Лидеры России 2020» Антон Доронин назначен на должность заместителя министра экономического развития Ставропольского края.







15 июня полуфиналист специализации «Финансы и технологии» конкурса «Лидеры России 2020» Андрей Соловьев назначен на должность исполнительного директора Группы сопровождения Управления развития технологий дивизиона «Малый и микро бизнес» Департамента ИТ блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» ПАО «Сбербанк».







16 июня победитель конкурса «Лидеры России 2020» Илья Карчушкин назначен заместителем министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.







19 июня финалист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» Андрей Келлер назначен временно исполняющим обязанности ректора Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).







22 июня полуфиналист конкурса «Лидеры России» 2017-2018 г.г. Григорий Прокуронов назначен заместителем руководителя Федерального агентства по туризму.







22 июня победитель специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» Александра Родионова назначена начальником отдела Департамента медицинского образования и кадровой политики Минздрава России.







30 июня полуфиналист «Лидеры России 2020» Олег Аксенов назначен на должность руководителя направления Группы разработки Управления развития технологий Центра корпоративных решений Департамента ИТ блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» ПАО «Сбербанк».







30 июня победитель конкурса «Лидеры России 2020» Иван Ефремов назначен заместителем директора Департамента проектной деятельности Минобрнауки России.



Назначения участников конкурса «Лидеры России» в июле 2020 года:



1 июля полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Сергей Шашков назначен полномочным представителем Компании «Башнефть Интернешнл Б.В.», филиал в Республике Ирак.







6 июля Дмитрий Вербов, победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 гг., назначен начальником Центра инновационного развития ОАО «РЖД».







8 июля финалист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» Михаил Кузьмин назначен проректором по международной деятельности Байкальского государственного университета.







8 июля полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Александр Сердюков назначен замминистра природных ресурсов и экологии Омской области.







8 июля победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 гг. Сергей Пичушкин назначен заместителем министра строительства Самарской области.







9 июля суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Александр Тащин назначен на должность операционного директора «Матч ТВ».







10 июля полуфиналист специальности «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» Олеся Ермолаева назначена заместителем комитета оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Саратовской области.







20 июля полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Алексей Богданов назначен первым заместителем мэра Хабаровска по городскому хозяйству.







20 июля победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 г.г. Дмитрий Гужеля назначен руководителем департамента оценки и методологии АНО «Россия – страна возможностей».







24 июля полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Дмитрий Краснов назначен заместителем Председателя Кабинета Министров – Министром экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.







24 июля участник конкурса «Лидеры России 2020» Ирина Новичкова назначена на должность клиентского менеджера ВИП ВСП Иркутского отделения Байкальского банка ПАО «Сбербанк».







26 июля победитель основного конкурса и победитель специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» Александр Самардак назначен проректором по научной работе Дальневосточного федерального университета.







29 июля суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Наталия Максименко назначена на должность руководителя агентства по туризму и внешним связям Камчатского края.







29 июля финалист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» Антон Шашкин назначен начальником отдела сопровождения проектов Фонда содействия инновациям.







30 июля финалист специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» Дмитрий Прокопьев назначен на должность главного врача городской клинической поликлиники 8 (г. Челябинск).







31 июля финалист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» Сергей Шершень назначен на должность начальника отдела внедрения инновационных технологий и бюджетирования АО «Федеральная пассажирская компания».







30 июля полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Иван Сафронов назначен на должность исполняющего обязанности начальника управления по развитию промышленности и торговли Тамбовской области.



Назначения участников конкурса «Лидеры России» в августе 2020 года:



1 августа суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Сааду Казиев назначен на должность генерального директора фонда «Посети Кавказ».







1 августа победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» Дмитрий Огуряев назначен заместителем главы Минкомсвязи РФ.







12 августа участник конкурса «Лидеры России 2020» Магомед Бабхоев назначен заместителем начальника Департамента по недропользованию по Южному федеральному округу Федерального агентства по недропользованию Роснедра.







24 августа кандидат медицинских наук, доцент, победитель конкурса «Лидеры России 2020» Иван Луцкан назначен главным врачом Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы.



Назначения участников конкурса «Лидеры России» в сентябре 2020 года:



10 сентября суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Мария Висленева (Колотухина) назначена заместителем начальника комплекса цифровой трансформации в ГУП Московский Метрополитен.







10 сентября победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» Кирилл Бабаев назначен заместителем директора института Дальнего Востока РАН.







11 сентября победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» Николай Зуев назначен вице-премьером Правительства Красноярского края.







15 сентября Олеся Старжинская, победитель специализации «Здравоохранения» и победитель основного конкурса «Лидеры России 2020», получила приглашение от своего наставника, Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, стать его советником.







16 сентября полуфиналист первого и третьего сезонов конкурса «Лидеры России» Евгений Герасимов назначен министром промышленности и энергетики Чувашской Республики.







21 сентября победитель конкурса «Лидеры России 2020» Мария Львова-Белова стала сенатором Совета Федерации от Пензенской области.







22 сентября победитель конкурса «Лидеры России 2020» Руслан Гулевич назначен советником аппарата президента Uranium One Group.







28 сентября Илья Штокман, победитель второго сезона конкурса «Лидеры России», назначен на должность заместителя главы администрации Нижнего Новгорода и директора департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры.







28 сентября Борис Ярыгин, победитель специализации «Финансы и технологии» и победитель основного конкурса «Лидеры России 2020», назначен директором проектов Центра Agile as a Service Сбера.







30 сентября Юлия Аблец, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», назначена заместителем генерального директора АНО «Диалог Регионы».



Назначения участников конкурса «Лидеры России» в октябре 2020 года:



1 октября суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Николай Батулин назначен директором по развитию бизнеса ПАО «Газпром нефть».







1 октября Вероника Прищепа, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», назначена заместителем начальника Управления кадров Федеральной Налоговой Службы России.







1 октября полуфиналист специализации «Здравоохранение» и полуфиналист от Сибирского федерального округа конкурса «Лидеры России 2020» Игорь Журавлев назначен главным врачом Иркутского областного онкологического диспансера.







1 октября кандидат экономических наук, полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020» и финалист конкурса «Лидеры России. Политика» Александр Индюков назначен советником Министра экономического развития Российской Федерации.







1 октября Вячеслав Дмитриев, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», назначен начальником Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».







5 октября полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Сергей Лобанов назначен директором филиала в Республике Коми компании «Ростелеком».







6 октября Станислав Уржумцев, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», назначен Директором «Департамента гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.







7 октября победитель конкурса «Лидеры России 2020» Владислав Крейнин назначен старшим вице-президентом – директором Департамента маркетинга и коммуникаций Сбера.







12 октября Петр Вагин, победитель второго сезона конкурса «Лидеры России», назначен заместителем Главы города Тюмени.







12 октября Игорь Дубровин, финалист второго сезона конкурса «Лидеры России», назначен главой Государственного казенного учреждения Свердловской области «Управление капитального строительства Свердловской области».







23 октября полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Ильмир Газизов назначен на пост главы администрации города Учалы Республики Башкортостан.







26 октября победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 г.г. Валентин Енокаев назначен первым заместителем председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга.







28 октября победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 г.г. Юрий Шалабаев назначен мэром Нижнего Новгорода







28 октября финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 г.г. Антон Машуков назначен директором департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.







29 октября Александр Симагин, победитель второго сезона конкурса «Лидеры России», назначен главой департамента инвестиционной политики, внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма администрации Нижнего Новгорода.







30 октября победитель второго сезона конкурса «Лидеры России» Александр Обухов назначен заместителем руководителя Аппарата Центральной избирательной комиссии России.



Назначения участников конкурса «Лидеры России» в ноябре 2020 года:



2 ноября полуфиналист основного трека и специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» Ярослав Андреев стал старшим биологом-разработчиком ООО «Мел Саенс».







2 ноября победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» Андрей Фролов назначен генеральным директором Венчурного фонда «Молодежная предпринимательская инициатива».







5 ноября суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Ахмат Аппаков стал руководителем Центра управления регионом Карачаево-Черкесской Республики.







11 ноября финалист первого сезона конкурса «Лидеры России 2020» Алексей Петунин назначен исполнительным директором SAP CIS.







16 ноября полуфиналист второго сезона конкурса «Лидеры России» Роман Рзаев назначен руководителем Центра Управления Регионом в Тюменской области.







17 ноября Эдуард Соснин, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», назначен исполняющим обязанности Министра экономического развития и инвестиций Пермского края.







26 ноября победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 г.г. Александр Дерябин назначен Председателем Омского регионального отделения «Опоры России».



Назначения участников конкурса «Лидеры России» в декабре 2020 года:



1 декабря Сергей Тимофеев, финалист специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020», назначен главным врачом Магаданской областной больницы.







21 декабря финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 г.г. Михаил Гузенко назначен на должность министра энергетики Сахалинской области.







21 декабря финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 г.г. Андрей Кныш назначен руководителем представительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при Правительстве Российской Федерации в Москве.







22 декабря по распоряжению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина генеральный директор ООО «ЮниЗоо», суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Дмитрий Бавинов назначен членом совета директоров АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».



За три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 230 «Лидеров России».Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров:



Олег Салагай стал заместителем Министра здравоохранения РФ,







Павел Сорокин - заместителем Министра энергетики РФ,







Илья Торосов - заместителем Министра экономики РФ,







Дмитрий Волков – заместителем Главы Минстроя РФ,







Евгений Грабчак – заместитель Министра энергетики РФ.







Дмитрий Огуряев – заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.



Двое участников первого сезона конкурса «Лидеры России» 2017-2018 г.г. стали главами регионов:



Василий Орлов – губернатором Амурской области,







Дмитрий Артюхов – губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.



Трое участников конкурса «Лидеры России» стали главами городов:



Полуфиналист второго сезона конкурса «Лидеры России» Тимур Закирзянов – главой города Урая ХМАО.







Победитель второго сезона конкурса «Лидеры России» Юрий Шалабаев – мэром Нижнего Новгорода.







Полуфиналист третьего сезона конкурса «Лидеры России» Ильмир Газизов – главой администрации города Учалы Республики Башкортостан.



Информационная справкаКонкурс управленцев «Лидеры России»:Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017-2018 гг.) пришло 199 тысяч заявок; во втором сезоне (2018-2019 гг.) – 227 тысяч заявок., в сезоне 2019-2020 гг. – 233 830 заявок. Кроме того, в дополнение к основному конкурсу в третьем сезоне были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – 61 732 регистрации, 22 272 заявки подано на трек «Наука» и 9 745 – на специализацию «Здравоохранение».Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Интер РАО, Роснефть, Русгидро, Сибур, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер – Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. 