На Южном Урале ожидается 28-градусный перепад температур.

В Челябинской области в ближайшие дни ожидается перепад температур в 28 градусов – по ночам в низинах возможны заморозки до плюс 1 градуса, а днем воздух прогреется до 29 выше нуля.

В четверг и пятницу синоптики прогнозируют на Южном Урале переменную облачность без осадков, ночью – от 6 до 11 градусов, днем – от 22 до 28, на севере – не выше плюс 18.

В субботу температура немного понизится – до плюс 19-24, но юге останется на отметке плюс 29.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-ozhidaetsya-28-gradusnyy-perepad-temperatur_154160.html