На Южном Урале наступает период «температурных качелей».

В Челябинской области начинается период перемены погоды – «температурные» качели начнутся уже в ближайшую пятницу.

По данным Челябинского Гидрометцентра, если в четверг, 13 октября в регионе будет сравнительно тепло – от 12 до 17 градусов выше нуля, то уже в пятницу погодные показатели снизятся до 9-14, а в пятницу, 14 октября, опустятся до 7-12. Возможны небольшие дожди.

В среднесрочном прогнозе, который дает Gismeteo, следующие четыре дня в регионе ожидается в пределах 6-9 выше нуля, а с 20 по 23 октября – не выше плюс 5.

А затем, начиная с понедельника, температура вновь поползет вверх и ко вторнику достигнет плюс 12.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-nastupaet-period-temperaturnyh-kacheley_154922.html