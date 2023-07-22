Информация для представителей садовых товариществ и собственников (арендаторов) земель сельскохозяйственного назначения.

В связи с неблагоприятными последствиями жаркой погоды, отсутствием осадков в весенне-летний период, а также невыполнением требований представителей садовых товариществ и собственников (арендаторов) земель сельскохозяйственного назначения, комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Озерского городского округа отмечает следующее:

Аномально жаркая погода, отсутствие осадков, сильный порывистый ветер в мае-июне 2023 года способствовали быстрому распространению огня на территории Челябинской области, соседних Свердловской и Курганской областей, что привело к большому материальному ущербу и человеческим жертвам. Основная причина возникновения пожаров – человеческий фактор: брошенный окурок, не затушенный мангал, производственные работы.

Не обошли стороной пожары и Озерский городской округ. На территории округа произошло три значимых природных пожара в районе СНТ «Озерское» (оз. Акакуль), район д. Селезни (оз. Улагач), СНТ 5 квартал (оз. Малая Нанога), которые потребовали значительного задействования сил и средств специализированных подразделений МЧС России (ФГКУ «Специального управления ФПС № 1 МЧС России», ФГКУ «Уральский учебный СЦ МЧС России») и муниципального звена РСЧС. По итогам данных пожаров человеческих жертв не допущено, пострадало 6 строений, выгорело 1,5 га леса. Минимизировать последствия пожаров удалось за счет значительного привлечения сил и средств, наличия техники по прокладке минерализованных полос, наличия ранцевых огнетушителей для тушения лесных пожаров.

Пожарная безопасность в СНТ: правила, требования, нормы.

Пожар – одно из самых страшных происшествий в СНТ. Огонь в частном доме может распространяться молниеносно, а пожарная часть не всегда находится рядом. Поэтому дачникам особенно важно соблюдать все правила и нормы пожарной безопасности на своих участках, а председателю товарищества – сделать все, чтобы бригады МЧС могли беспрепятственно добраться к пожарному водоему и любому из домов СНТ.

К числу самых частых причин пожаров в СНТ относятся:

- сжигание травы и сухих веток в непредназначенных для этого местах;

- неправильная эксплуатация электрооборудования, неполадки в электропроводке или ее некачественный монтаж;

- нарушение правил пожарной безопасности внутри самого дома (оставленная без присмотра печь, курение в помещении и так далее).

Документы, регламентирующие правила пожарной безопасности в СНТ.

Каждый житель СНТ должен знать о существующих нормах пожарной безопасности, действующих на территории товарищества. Задача председателя – довести данные сведения до дачников. Соответствующие памятки необходимо разместить на информационном стенде и на сайте товарищества.

Кстати, если у вашего СНТ еще нет собственного интернет-ресурса, сделать его вы сможете с помощью специального бесплатного сервиса от СНТклуба. Для этого председателю потребуется зарегистрироваться в личном кабинете и потратить всего лишь несколько минут своего времени. Вы сможете сделать готовый и рабочий сайт, даже если никогда не работали с редактированием web-проектов.

Главными документами, с которыми нужно ознакомить садоводов, являются:

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями) – статья 30 «Особый противопожарный режим»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями) – статья 8 «Требования пожарной безопасности»;

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями) – статья 219 «Нарушение требований пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Свод правил СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 октября 2019 г. N 618/пр).

Требования всех этих документов должны быть доведены до садоводов, а председателю необходимо следить за соблюдением всех норм.

Правила, которые нужно соблюдать дачникам на своих участках.

Пожарная безопасность каждого садового участка зависит от того, как его собственник (арендатор) соблюдает положенные правила. Поэтому на своих участках дачники должны:

- в пожароопасный период иметь огнетушитель или вместительную емкость, наполненную водой;

- производить регулярную уборку мусора и покос травы;

- не допускать свалок легко воспламеняемых отходов;

- отказаться от использования горючих жидкостей;

- не разводить костры ближе 50 метров от зданий и сооружений;

- иметь необходимый инвентарь для тушения пожаров (ведра, лопаты и т.д.);

- не оставлять без присмотра затопленные печи, включенные электро- и газовые плиты, керосинки и другие приборы.

Если собственник (арендатор) участка нарушает правила пожарной безопасности, на него может быть наложен штраф.

Если нарушение закона, допущенного в товариществе, не связано с конкретным садоводом, то штраф может быть наложен на председателя (как на должностное лицо), либо на все СНТ (как на юридическое лицо).

Согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

а) на граждан в размере от 2 000 до 3 000 рублей;

б) на должностных лиц в размере от 6 000 до 15 000 рублей;

в) на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере от 20 000 до 30 000 рублей;

г) на юридических лиц в размере от 150 000 до 200 000 рублей.

Правила использования электро- и отопительных приборов.

Чтобы исключить опасность возгорания из-за неисправности электрических приборов или проблем с отопительными системами, садоводы должны соблюдать несколько важных правил их применения. Дачникам запрещается:

- использовать для отопления дома печи, имеющие трещины, сломанные заслонки и другие неисправности;

- растапливать углем печи, которые для этого не предназначены;

- использовать для розжига легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие);

- топить печь в летний пожароопасный период;

- монтировать зонты и дефлекторы на дымовые трубы;

- использовать мансардные помещения для установки печей;

- топить печи с открытыми дверцами, использовать дрова, длина которых превышает размеры топливника;

- эксплуатировать электропроводку с поврежденной изоляцией;

- пользоваться обогревателями без специальных несгораемых подставок;

- обертывать лампы бумагой или тканью.

Если садовод уезжает из своего дачного домика на долгое время, всю электропроводку нужно обесточить, полностью отключив электричество.

Действия при пожаре в СНТ.

Если беда все-таки случилась, каждый свидетель пожара в садоводческом товариществе должен оказать посильную помощь до приезда бригад МЧС. При обнаружении возгорания в частном доме или на любой другой территории товарищества, необходимо:

- сообщить о пожаре в экстренные службы, указав адрес и маршрут проезда, а также возможные ориентиры, по которым будет проще добраться до места возгорания;

- оповестить председателя и правление товарищества, поднять общую тревогу;

- по возможности помочь с эвакуацией людей, находящихся в опасной зоне;

- совместно с другими жителями попытаться потушить пламя или локализовать его, спасти имущество.

Когда на место происшествия прибудут пожарные бригады, действовать необходимо в соответствии с указаниями сотрудников МЧС.

Задача председателя в любом СНТ – быть максимально внимательным к соблюдению правил пожарной безопасности садоводами. Не забывайте информировать жителей СНТ о важных нормах и требованиях. Только так вы сможете обезопасить свое товарищество в пожароопасный период.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/55240/