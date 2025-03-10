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На тестерах косметики может быть герпес и лишай.

Как защитить себя от заражения!?

Медики предупреждают, что тестеры с косметикой в магазинах могут быть заселены патогенами, способными передать вам герпес, лишай, грибковую инфекцию или иной опасный вирус.

«Тестеры могут содержать множество следов микрофлоры от тысяч людей»,

— предупреждают дерматологи.

Так, стрептококкам и стафилококкам удается сохранять живучесть на протяжении нескольких дней, а грибки еще более активны. Потому тестировать продукты лучше на наружной части кисти или вовсе на салфетках. Причем после этого желательно продезинфицировать руки, потому что, коснувшись ими случайно рта или потерев глаза, можно занести инфекцию в свой организм, если таковая была на пробнике.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/na-testerakh-kosmetiki-mozhet-byt-gerpes-i-lishay/