Ветераны озерского спорта приняли участие в Открытом Кубке России по плаванию.

С 9 по 12 ноября в Казани прошёл юбилейный тридцатый Открытый Кубок России по плаванию в категории "Мастерс". Около 1500 пловцов из более чем 80 клубов со всей страны съехались, чтобы принять участие в этом соревновании.

В их числе были и ветераны плавания из Озерска: Третьякова Татьяна, Станислав Гришин, Санников Антон и Каримов Искандер.

Соревнования открывались стайерскими заплывами вольным стилем, где на дистанции 800 метров, неоднократный победитель стартов на открытой воде, Санников Антон, завоевал бронзовую медаль. Отличное начало турнира!

Далее был бенефис Татьяны Третьяковой. Пять медалей различного достоинства за три дня соревнований: золото на дистанции 200 метров брассом, два серебра на сотне брассом и на тяжелейшей дистанции 200 метров комплексом и бронза за тот же комплекс, только уже на 100 метров!

В активе Станислава Гришина, выступающего в возрастной категории 70 лет и старше, места в первой десятке на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем. Каримову Искандеру удалось завоевать серебро в эстафетном плавании вольным стилем и стать пятым на дистанции 100 метров на спине.

Федерация плавания напоминает, что 25 ноября в КСК "Лидер" пройдёт Открытый Чемпионат Озерска по плаванию в категории "Мастерс". Более подробную информацию можно получить по телефону +7 904 819 78 72.

Информация и фото федерации плавания Озерского городского округа.