Оперативная обстановка на 17.02.2025 год.

фото:Freepik.
Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций
на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня понедельник 17 февраля 2025 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была - 4° С
• атмосферное давление 732 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 79%
• ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе 2 ДТП (без пострадавших).
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения Свердлова 40,43,44,45,48,49,51,52,53,54
56,58, Студенческий пер. 9, Менделеева 14,16,19,21,23, Герцена 22,24, Бажова 1,2,3,4,6,8, Чапаева с1 по 16, Кирова 13,15,19,22,26, Уральская 11,13,16,17, 18,20,22, Торговый пр. 2,4, Строитель-
ная 36,38,39,42.44,45,50,51,52,53,54,56,
57, К Маркса 1-3п, Калинина 11, Семенова 12, Монтажников 50-1к с 9 час до окончания
Монтажников 50а с 9 до 17 часов
2 В сетях электроснабжения Гайдара 3, Дзержинского 49, 51,63, К Маркса 4 с 13 до 17 часов
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления К Маркса 1-3п, Калинина 11, Семенова 12, Монтажников 50-1к с 9 час до окончания
Гайдара 26-13п с 9 до 13 часов
Монтажников 50а с 9 до 17 часов
Вниманию пешеходов во время гололедицы!
· выходить на улицу следует в обуви на низком каблуке и с нескользящей подошвой;
· пожилым людям рекомендуется использовать трость или специальные палки с заостренными шипами;
· всегда помните об осторожности - выбирайте более безопасный путь, идите там, где меньше льда, где дорожки посыпаны песком, где есть освещение.
1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в
норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 17 февраля 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днём местами небольшой снег. Местами метели, на дорогах гололедица. Ветер ночью южный, юго-западный 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с, днём юго-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -6,-11°, при прояснении до -16°, днём -3,-8°, в горах до -11°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 352 обращений.
Информация предоставлена:https://ozersk.ru/154967-operativnaya-obstanovka-na-14022025-god.html