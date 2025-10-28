Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

В День рождения комсомола в Челябинске вспомнили историю молодежных кафе 1960-х

29 октября в России отмечают День рождения комсомола. На протяжении 73 лет, с 1918 по 1991 годы, комсомольцы боролись с неграмотностью, участвовали в индустриализации и Великой Отечественной войне, осваивали целину и строили крупные объекты, включая Байкало-Амурскую магистраль. Хотя организация прекратила существование, память о ней жива для миллионов людей. В этот день в Челябинском государственном архиве вспомнили о комсомольских кафе на Южном Урале.

Как пишет журналист Елена Рохацевич, после XXII съезд КПСС в 1961 году в СССР был взят курс на всестороннее развитие личности. Актуальным становится вопрос организации культурного досуга молодежи. Молодежи недостаточно библиотек, театров и кино — нужны места для встреч с друзьями и бесед на интересующие темы. Комсомольцы предложили создать молодежные кафе, где можно было бы посидеть и поговорить за чашкой кофе или легкого вина.

Первое молодежное кафе в Челябинске открылось в ноябре 1961 года. В кафе «Отдых» каждую субботу стали проводить молодежные вечера. Каждый вечер был посвящен определенной теме: современной поэзии, танцам, музыке, литературе… Молодые люди увлеченно общались, дискутировали. Один из вечеров даже показывали по челябинскому телевидению.

Аналогичные кафе открывались и в других городах Челябинской области. Как правило, они работали один день в неделю. Посетители отмечали атмосферу непринужденности, доверия друг к другу, теплоты. Крепкого алкоголя в меню не было, можно было заказать кофе, чай, легкие вина, недорогие блюда. Ведь на молодежные вечера приходили не поесть, а поделиться мыслями и узнать мнения сверстников. Организаторы призывали посетителей не ждать развлечений, а самим проявлять инициативу.

Молодежное кафе давало ощущение свободы и независимости. Но вскоре хрущевская оттепель подошла к концу. Программы молодежных вечеров подвергались цензуре, а открыто высказывавшиеся мнения, противоречащие официальной идеологии, настораживали партийных руководителей. Поэтому, несмотря на рост популярности молодежных кафе, их закрыли. Это объяснялось тем, что организация молодежных вечеров не позволяет Министерству торговли и городскому тресту ресторанов и кафе выполнить план и получить необходимую прибыль. Вскоре молодежные кафе в Челябинской области стали обычными заведениями общепита, оставив после себя лишь теплые воспоминания у тех, кому довелось их посетить.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/science/1136591/