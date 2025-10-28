Обратная связь Четверг, 30 октября, 00:15
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

В День рождения комсомола в Челябинске вспомнили историю молодежных кафе 1960-х

В День рождения комсомола в Челябинске вспомнили историю молодежных кафе 1960-х Подробнее

| Общественная жизнь

Можно ли есть овсянку на завтрак каждый день.

Можно ли есть овсянку на завтрак каждый день.

Чем следует разбавить кашу. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинской области пройдут дожди и похолодает 28 октября.

В Челябинской области пройдут дожди и похолодает 28 октября.

Погода подпортится лишь в отдельных районах. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинской области пройдут дожди и похолодает 28 октября.

В Челябинской области пройдут дожди и похолодает 28 октября.

Погода подпортится лишь в отдельных районах. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинский космонавт на МКС показал мастер-класс по приготовлению оливье в невесомости.

Челябинский космонавт на МКС показал мастер-класс по приготовлению оливье в невесомости. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстанвка на 28.10.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша с 27 октября по 2 ноября 2025 года.

Афиша с 27 октября по 2 ноября 2025 года. Подробнее

| Общественная жизнь

Приглашаем на 61ю Разделяйку!

Приглашаем на 61ю Разделяйку!

В воскресенье 26 октября 10:00-12:00 Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

В День рождения комсомола в Челябинске вспомнили историю молодежных кафе 1960-х

В День рождения комсомола в Челябинске вспомнили историю молодежных кафе 1960-х

 Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

В День рождения комсомола в Челябинске вспомнили историю молодежных кафе 1960-х

29 октября в России отмечают День рождения комсомола. На протяжении 73 лет, с 1918 по 1991 годы, комсомольцы боролись с неграмотностью, участвовали в индустриализации и Великой Отечественной войне, осваивали целину и строили крупные объекты, включая Байкало-Амурскую магистраль. Хотя организация прекратила существование, память о ней жива для миллионов людей. В этот день в Челябинском государственном архиве вспомнили о комсомольских кафе на Южном Урале.

Как пишет журналист Елена Рохацевич, после XXII съезд КПСС в 1961 году в СССР был взят курс на всестороннее развитие личности. Актуальным становится вопрос организации культурного досуга молодежи. Молодежи недостаточно библиотек, театров и кино — нужны места для встреч с друзьями и бесед на интересующие темы. Комсомольцы предложили создать молодежные кафе, где можно было бы посидеть и поговорить за чашкой кофе или легкого вина.

Первое молодежное кафе в Челябинске открылось в ноябре 1961 года. В кафе «Отдых» каждую субботу стали проводить молодежные вечера. Каждый вечер был посвящен определенной теме: современной поэзии, танцам, музыке, литературе… Молодые люди увлеченно общались, дискутировали. Один из вечеров даже показывали по челябинскому телевидению.

Аналогичные кафе открывались и в других городах Челябинской области. Как правило, они работали один день в неделю. Посетители отмечали атмосферу непринужденности, доверия друг к другу, теплоты. Крепкого алкоголя в меню не было, можно было заказать кофе, чай, легкие вина, недорогие блюда. Ведь на молодежные вечера приходили не поесть, а поделиться мыслями и узнать мнения сверстников. Организаторы призывали посетителей не ждать развлечений, а самим проявлять инициативу.

Молодежное кафе давало ощущение свободы и независимости. Но вскоре хрущевская оттепель подошла к концу. Программы молодежных вечеров подвергались цензуре, а открыто высказывавшиеся мнения, противоречащие официальной идеологии, настораживали партийных руководителей. Поэтому, несмотря на рост популярности молодежных кафе, их закрыли. Это объяснялось тем, что организация молодежных вечеров не позволяет Министерству торговли и городскому тресту ресторанов и кафе выполнить план и получить необходимую прибыль. Вскоре молодежные кафе в Челябинской области стали обычными заведениями общепита, оставив после себя лишь теплые воспоминания у тех, кому довелось их посетить.

Ранее стало известно, что для музея СССР в Троицке, находившегося в Торговых рядах, нашли более просторное помещение, а на его месте открыли музей воинской славы.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/science/1136591/

2025-10-29PKT12:02:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Южноуральские учителя получили награды на Всероссийском форуме классных руководителей.
» В центре внимания. 100 лет Всероссийскому обществу слепых.
» Озёрск в лицах. Юлия Пузикова.
» В центре внимания. Нам — 75. Юбилей ПКиО.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Открытие 74 сезона в театре кукол.
» Магия стиля с Ларисой Алфёровой. Украшения.
» Южноуральские учителя получили награды на Всероссийском форуме классных руководителей.
» В центре внимания. 100 лет Всероссийскому обществу слепых.
» Озёрск в лицах. Юлия Пузикова.
» В центре внимания. Нам — 75. Юбилей ПКиО.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Открытие 74 сезона в театре кукол.
» Магия стиля с Ларисой Алфёровой. Украшения.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги