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Как защитить глаза от весеннего солнца.

Ультрафиолетовые лучи могут быть очень агрессивны.

Первый месяц календарной весны близится к завершению, и солнце уже увеличило свои мощности, потому, отправляясь на улицу радоваться теплым дням, важно помнить о защите глаз от ультрафиолета.

«Обязательно носите солнцезащитные очки, которые блокируют на 100% UVA- и UVB-лучи, — это поможет предотвратить повреждение сетчатки и другие проблемы со зрением. Выбирайте очки с широкими дужками и крупными линзами, чтобы минимизировать попадание солнечных лучей сбоку»,

— советуют специалисты городской клинической больницы № 1 Челябинска.

Создать дополнительную защиту от прямых солнечных лучей и уменьшить блики могут широкополые шляпы и бейсболки.

Также для защиты кожи вокруг глаз следует перед выходом из дома нанести не только на лицо, но и на веки крем с SPF-фактором.

«Если вам нужно работать на улице или вы собираетесь читать, выбирайте место с хорошей освещенностью, но такое, чтобы солнце не светило прямо в глаза»,

— отмечают врачи.

Заботой о зрении являются и регулярные визиты к офтальмологу. Старайтесь бывать у доктора не реже раза в год, особенно если у вас уже есть проблемы с глазами.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/kak-zashchitit-glaza-ot-vesennego-solntsa/