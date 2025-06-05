2025-06-06PKT09:45:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка на 06.06.2025 год. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня пятница 06 июня 2025 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 11 ° С • атмосферное давление 739 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 90 % • ветер Северо-западный 1-2 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 5 ДТП без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения, адреса,время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения: Гайдара 24-9,10,11 п-ды, Луначарского 13-5п с 9 до 12 часов К.Маркса 1-6п с 13 час до окончания 2 В сетях электроснабжения: п. Татыш- Залесского с 1 по 7, Южная 24,26,28,30 с 9 до 16 часов 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления: Дзержинского 49,51,63, К.Маркса 2,4, Гайдара 3,4,6,10, Калинина 2,3,4,5 с 9 час до окончания Иртяшская 10 с 9 до 10 часов Гайдара 24-9,10,11 п-ды, Луначарского 13-5п с 9 до 12 часов К.Маркса 11-2п с 9 до 14 часов Октябрьская 26-5,6 п-ды с 10 до 12 часов К.Маркса 1-6п с 13 час до окончания К.Маркса 16-1,2 п-ды с 14 до 16 часов Уважаемые озерчане! В связи с производством работ по асфальтированию дороги 06 июня 2025 года и 09 июня 2025 года будет затруднено движение автотранспорта на участке автомобильной дороги по улице Цветочная, от ул. Октябрьская до ОзТК. 09 июня 2025 года на повороте в мкр. Заозерный, от ул. Челябинская до первого пересечения с дорогой. Убедительная просьба к водителям автотранспортных средств использовать объездные пути, не оставлять на стоянку автотранспорт в зоне производства работ на указанные даты. В связи с недостаточным прогревом воды на водоемах Озерского ГО, во избежание несчастных случаев рекомендуется воздержаться от купания и соблюдать правила безопасного поведения у воды. Врачи предупреждают: резкий перепад температур может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. 1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 06 июня 2025 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Переменная облачность, местами кратковременные дожди, на юге до сильных, грозы. Ветер северный 3-8 м/с, днём 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14°, в горах и низинах до +6°, днём +19, +24°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на реках области ожидается неустойчивый водный режим. Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется. Лесопожарная обстановка: НЯ: 6-9 июня в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). ОЯ: не прогнозируются. Прогнозируется возникновение 3-5 очагов лесных пожаров, увеличение площади природных пожаров до крупных при сильном ветре. На территории области будут действовать 1-4 классы пожарной опасности. .Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. 5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 180 обращений. Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61284/ kseniya.prikina 2025-06-06PKT09:45:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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