Пятница, 13-е: где суеверие, где правда, у кого параскеведекатриафобия, а у кого трискайдекафобия.

Совпадение пятницы с 13-м числом любого месяца – нехорошая примета, считают суеверные люди. Откуда взялась эта магическая дата, почему она вызывает отрицательные эмоции?

С христианской точки зрения любое суеверие – отступление от истинной веры. Но со словосочетанием «пятница, 13-е» связано множество именно христианских аллюзий: в этот день был распят Христос (на 13-е число по лунному календарю пришелся день Его страданий), он был 13-м в кругу апостолов.

Первое упоминание о боязни числа 13 можно найти в скандинавской мифологии. Согласно легенде, на пир в Вальхаллу было приглашено 12 богов. Но среди приглашенных не оказалось бога гнева Локи. Тогда Локи рассердился и пробрался на празднество, став 13-м по счету. Это привело к пагубным последствиям для скандинавского Олимпа: развязалась война, в результате которой погиб всеобщий любимец – бог весны и света Бальдр.

В Древнем Египте число 13 означало «смерть», и в колоде Таро карта XIII обозначает кончину. Согласно мифам о боге Ра, душа должна пройти через 13 этапов своего развития: 12 при жизни и 13-й после смерти.

Боязнь пятницы, 13-го, называют параскеведекатриафобией или фриггатрискайдекафобией. Но есть также люди, которые в принципе боятся числа 13 – трискайдекафобы.

Этот день недели связывается также с христианской святой Параскевой Пятницей. Кстати, верили, что она могла наказать женщин за внеурочную работу (шитье, мытье и т. д.). Правда, скорее всего, это суеверие восходит к дохристианским временам.

Зловещий ореол окружил пятницу, 13-е, лишь к концу XIX – началу XX века, когда массовая культура произвольно объединила отдельные, не связанные между собой события, создав миф о некоем сверхнесчастливом дне. В современной медицине существует целое направление, специализирующееся на лечении фобии, связанной с этим днем. А в Америке нет 13-х этажей (после 12-го идет 14-й), потому что там никто не хочет селиться или снимать офис.

Космический корабль «Аполлон-13», запущенный 11 апреля 1970 года в 13 часов 13 минут, – единственный из пилотируемых кораблей, на борту которого произошла крупная авария. На окололунную орбиту корабль должен был выйти 13 апреля.

Во многих европейских культурах число 13 считается крайне неблагоприятным, однако исследователи до сих пор не пришли к единому мнению о происхождении трискайдекафобии. В то же время для многих число 13 является счастливым. Например, немецкий футболист Михаэль Баллак и его уругвайский коллега Себастьян Абреу, а также итальянский футболист Алессандро Неста на протяжении большей части карьеры играли под 13 номером в клубах и сборных.

Что по разным данным лучше не делать в пятницу 13-го:

Лучше воздержаться от путешествий и длительных поездок. Водителям следует быть особенно аккуратными за рулем, так как считается, что в этот день случается много автомобильных аварий.

В этот день не заключают сделок и не совершают покупок; нельзя давать в долг, деньги назад не вернутся.

Если вы будете веселиться в этот день, с вами может приключиться несчастье. В этот день не время выяснять отношения, ссориться и конфликтовать.

А главное – совсем не стоит накручивать себя, волноваться и проводить этот день в ожидании неприятностей.

Психологи советуют тревожным людям посвятить в этот день время уходовым процедурам, релаксации, заботе о себе, бассейну, танцам, физическим упражнениям, чтению книг.

Кстати, в народе принято считать, что в этот день надо носить яркую одежду, чтобы не настраивать себя на плохие события.

https://dostup1.ru/society/Pyatnitsa-13-e-gde-sueverie-gde-pravda-u-kogo-paraskevedekatriafobiya-a-u-kogo-triskaydekafobiya_184802.html