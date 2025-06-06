Оперативная обстановка на 09.06.2025 год.

09.06.2025

1. Сегодня понедельник 09 июня 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 12 ° С

• атмосферное давление 747 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 94 %

• ветер Южный 1 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Калинина 1,6, Иртяшская 10 с 9 час до окончания

2 В сетях электроснабжения плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Калинина 1,6, Иртяшская 10 с 9 час до окончания

К.Маркса 16 – 3,4 п-ды с 10 до 12 часов

Иртяшская 4 с 13час до окончания

Луначарского 7,9 с 14 до 16 часов

Уважаемые озерчане!

В связи с производством работ по асфальтированию дороги 09 июня 2025 года будет затруднено движение автотранспорта на участке автомобильной дороги по улице Цветочная, от ул. Октябрьская до ОзТК и на повороте в мкр. Заозерный, от ул. Челябинская до первого пересечения с дорогой.

Убедительная просьба к водителям автотранспортных средств использовать объездные пути, не оставлять на стоянку автотранспорт в зоне производства работ на указанные даты.

В связи с недостаточным прогревом воды на водоемах Озерского ГО, во избежание несчастных случаев рекомендуется воздержаться от купания и соблюдать правила безопасного поведения у воды. Врачи предупреждают: резкий перепад температур может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 09 июня 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7,+12°, в низинах до +3°, днём +25,+30°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на реках области ожидается неустойчивый водный режим.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 9-10 июня местами сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: 9-10 июня в отдельных районах Челябинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале).

Прогнозируется возникновение 3-5 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать с 3 по 5 классы пожарной опасности.

.Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 175 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61292/