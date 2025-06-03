Оперативная обстановка на 05.06.2025 год.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня среда 05 июня 2025 года.
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была +14 ° С
• атмосферное давление 733 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 88%
• ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения ,адреса ,время отключения.
1 В сетях холодного водоснабжения Дзержинского 53 с 9 час до окончания
2 В сетях электроснабжения. плановых отключений нет.
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Дзержинского 53, Калинина 7,9,11,13 с 9 час до окончания
Октябрьская 26-1,2п с 10 до 12 часов
Октябрьская 26-3,4п с 14 до 16 часов
Уважаемые озерчане!
В связи с недостаточным прогревом воды на водоемах Озерского ГО, во избежание несчастных случаев рекомендуется воздержаться от купания и соблюдать правила безопасного поведения у воды. Врачи предупреждают: резкий перепад температур может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.
1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 05 июня 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Облачно с прояснением, ночью местами, днём в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти 4-9 м/с, днём местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8,+13°, в горах и низинах до +4°, днём +22,+27°, в горах и низинах до +17°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая обстановка: В ближайшие трое суток (4-5 июня) на реках области ожидаются в местах выпадения очень сильных, сильных дождей интенсивные подъемы уровней воды, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, возможно подтопление пойменных участков, формирование локальных дождевых паводков. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ.
Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.
Лесопожарная обстановка:
НЯ: 4-5 июня в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).
ОЯ: не прогнозируются.
Прогнозируется возникновение 3-5 очагов лесных пожаров, увеличение площади природных пожаров до крупных при сильном ветре. На территории области будут действовать 1-4 классы пожарной опасности.
Гидрологическая обстановка: В ближайшие трое суток (3-5 июня) на реках области ожидаются в местах выпадения очень сильных, сильных дождей интенсивные подъемы уровней воды, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, возможно подтопление пойменных участков, формирование локальных дождевых паводков. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ.
Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.
Лесопожарная обстановка:
НЯ: 3-5 июня в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).
ОЯ: не прогнозируются.
Прогнозируется возникновение 3-5 очагов лесных пожаров, увеличение площади природных пожаров до крупных при сильном ветре. На территории области будет действовать 4 класс пожарной опасности.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 180 обращений.
Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61277/