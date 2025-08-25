Юные музыканты из Челябинска представили мировые премьеры на международном фестивале.

Фото: пресс-служба фестиваля «Культурный город»

В московском парке «Зарядье» состоялся III Фестиваль юношеских оркестров мира, где выступил детско-юношеский симфонический оркестр Челябинской области. Мероприятие прошло под руководством маэстро Юрия Башмета в рамках фестиваля «Культурный город», сообщают его организаторы. На одной сцене выступили музыканты из почти 30 стран.

Челябинский оркестр, созданный в 2021 году, в третий раз принял участие в этом престижном форуме. В коллективе играют талантливые музыканты в возрасте от 11 до 17 лет под руководством заслуженного артиста России Валерия Уткина.

Особую значимость выступлению придала уникальная программа, включающая четыре мировые премьеры современных российских композиторов: симфоническую картину «Вдоль по Уралу» Евгения Притужалова, рапсодию «Памяти Шопена» Дмитрия Кошелева, «Симфонические приключения» Эльмира Низамова, «Онон — река жизни» Татьяны Шкербиной. В репертуаре также прозвучали композиции Эдуарда Артемьева из фильмов «Раба любви» и «Три товарища», увертюра Исаака Дунаевского из кинофильма «Дети капитана Гранта» и композиции на темы из «Пиратов Карибского моря» и «Звездных войн».

Художественный руководитель оркестра Валерий Уткин отметил важность фестиваля.

«Создать такой фестиваль — гениальная идея Юрия Башмета. Наши ребята весь год ждут это событие, предвкушают момент выступления в Москве. Когда-то Мстислав Ростропович сказал, что музыка — это язык вселенной, то есть она близка и понятна всем и не зависит ни от политики, ни от каких-то других вещей. И фестиваль юношеских симфонических оркестров мира блестяще подтверждает эту мысль», — отметил он.

В программе фестиваля также выступили Детский симфонический оркестр Москвы и Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением маэстро Юрия Башмета. Мероприятие стало частью национального проекта «Молодежь и дети», направленного на поддержку талантливой молодежи.

Фестиваль предоставил юным музыкантам уникальную возможность выступить на одной из главных концертных площадок страны и получить бесценный исполнительский опыт.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/kultura/yunye-muzykanty-iz-chelyabinska-predstavili-mirovye-premery-na-mezhdunarodnom-festivale/