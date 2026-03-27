Обратная связь Вторник, 31 марта, 18:16
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

| Общественная жизнь

| Общественная жизнь

| Общественная жизнь

| Общественная жизнь

| Общественная жизнь

| Общественная жизнь

| Общественная жизнь

| Общественная жизнь

| Новости » Общественная жизнь

 Сотрудники полиции продолжают беседы с несовершеннолетними о кибербезопасности, здоровом образе жизни и службе в полиции.

Очередное мероприятие состоялось в МБОУ «Лицей № 23», где перед учащимися выступила следователь следственного отдела лейтенант юстиции Наталья Яковлева.

Встреча была построена в формате открытого диалога и охватила три ключевые темы, наиболее актуальные для современной молодежи.

Особое внимание было уделено вопросам защиты от IT-преступлений. Лейтенант юстиции разобрала со школьниками основные схемы, используемые злоумышленниками, а также о правовых последствиях совершения противоправных деяний и неизбежности наказания за участие в мошеннических схемах.

Второй блок лекции был посвящен профилактике вредных привычек и формированию здорового образа жизни. Следователь подробно остановилась на негативных последствиях употребления алкоголя, табачной продукции и наркотических средств. Она акцентировала внимание слушателей не только на медицинских последствиях, но и на юридической ответственности. Школьникам напомнили о действующих административных штрафах за распитие спиртных напитков и курение в общественных местах, а также о строгой уголовной ответственности за хранение, сбыт и распространение наркотических веществ.

Завершающая часть встречи была посвящена профориентации. Наталья Яковлева рассказала о возможностях получения профессионального образования в вузах системы МВД России, социальных гарантиях, которые государство предоставляет сотрудникам органов внутренних дел, а также о требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу.

«Подобные профилактические беседы играют важную роль в формировании у подростков осознанного отношения к собственной безопасности и закону. Наша задача — предостеречь молодежь от роковых ошибок, связанных с кибермошенничеством и зависимостями, а также помочь им определиться с выбором будущей профессии» — прокомментировала итоги встречи лейтенант юстиции Наталья Яковлева.

Информация предоставлена:https://vk.com/mvd74

2026-03-31PKT11:38:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги