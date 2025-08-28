Разговор с собой вслух может улучшить концентрацию внимания.

Фото: нейросеть

Если вы говорите с самим собой, это не значит, что с вашей головой что-то не так. Проговаривание списка дел или подбадривание себя перед важным мероприятием считается вполне естественным процессом, позволяющим мозгу лучше функционировать.

«Разговоры вслух могут повышать концентрацию внимания. Участникам эксперимента, вслух повторяющим название объекта, который требовалось найти, удавалось быстрее справиться со своей задачей, чем тем, кто искал вещь молча», — сообщается об исследовании.

Ученые отмечают, что благодаря вербализации происходит активация дополнительных сенсорных каналов. Проговаривание своих мыслей вслух — это не просто обдумывание, это возможность услышать свои рассуждения, что сказывается на усилении когнитивных способностей.

Информация с сайта: https://www.1obl.ru/news/zdorov/razgovor-s-soboy-vslukh-mozhet-uluchshit-kontsentratsiyu-vnimaniya/