Таганайский лось-задира получил урок вежливости от старшего сородича.

Эпичные кадры сняла фотоловушка, установленная на Откликном гребне.

Новая книга о триумфе каслинского литья представлена в Челябинске.

Оперативная обстановка.

Холодная воздушная масса заметно остудит воздух на севере Южного Урала 20 ноября.

На юге региона сохранится аномально теплая погода.

Научную конференцию в Челябинске посвятят легендарному каслинскому павильону.

Презентационная реплика чугунного павильона представлена на выставке «Чугунное кружево».

Оперативная обстановка.

Новый аппарат ИВЛ поможет врачам Варны спасать детей, родившихся раньше срока.

Инженер из Челябинска получил Гран-при всероссийского конкурса «Изобретатель года»

В списке победителей есть еще один челябинец.

Оперативная обстановка.

Молодой таганайский лось получил урок вежливости от старшего сородича. Эпичные кадры попали в объектив фотоловушки, установленной у солонца на Откликном гребне сотрудниками научного отдела национального парка, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Началось все с немого диалога в стиле «Ты меня уважаешь?», который задиристый рогач затеял возле солонца. Разговор получился коротким — забияка пустил в ход рога и изгнал соперника с глаз долой.

Затем драчун вернулся и замахнулся было на старшего сохатого, который все это время спокойно наблюдал за потасовкой. Впрочем, тот спуску не дал, и в стремительной схватке победили опыт и более развесистая корона.

Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/taganayskiy-los-zadira-poluchil-urok-vezhlivosti-ot-starshego-sorodicha/

Челябинская область, Озерск.

