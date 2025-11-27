Обратная связь Суббота, 29 ноября, 07:45
Общественная жизнь

Археологи ЮУрГУ разгадали, что за путники укрывались в Симских пещерах.

Археологи ЮУрГУ разгадали, что за путники укрывались в Симских пещерах.

В древности по этим местам проходил особый путь через Каменный пояс. Подробнее

Общественная жизнь

Синоптики рассказали, почему в Челябинске нет снега и какой будет зима.

Синоптики рассказали, почему в Челябинске нет снега и какой будет зима.

На дворе — конец ноября, до начала зимы остается несколько дней, а привычного снега так и нет. Подробнее

Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 28.11.2025 год. Подробнее

Общественная жизнь

Служба в этих войсках всегда была престижной. Военнослужащих морской пехоты чествуют в Челябинской области.

Служба в этих войсках всегда была престижной.

Военнослужащих морской пехоты чествуют в Челябинской области. Подробнее

Общественная жизнь

Служба в этих войсках всегда была престижной. Военнослужащих морской пехоты чествуют в Челябинской области.

Служба в этих войсках всегда была престижной.

Военнослужащих морской пехоты чествуют в Челябинской области. Подробнее

Общественная жизнь

Монастырская заимка в Каслинском округе стала памятником культурного наследия.

Монастырская заимка в Каслинском округе стала памятником культурного наследия. Подробнее

Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

Общественная жизнь

За незаконную рубку предусмотрена уголовная ответственность.

За незаконную рубку предусмотрена уголовная ответственность.

Леса Челябинской области взяли под усиленную охрану в предновогодний период. Подробнее

Общественная жизнь

В селе Кизильском открылся современный физкультурно-спортивный комплекс.

В селе Кизильском открылся современный физкультурно-спортивный комплекс. Подробнее
Новости » Общественная жизнь

В центре внимания. Прогулки в стиле ретро.

В самом сердце Озёрска звучат рассказы о прошлом, которые возвращают нас в историю. И всё это благодаря инициативе местной жительницы Ольги Кудрявцевой. Наша съёмочная группа побывала на одной из прогулок в стиле ретро.

2025-11-28

новости, Озерск, Челябинская область.

