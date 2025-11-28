Обратная связь Вторник, 2 декабря, 04:49
Общественная жизнь

Сугробы высотой до 40 см вырастут в Челябинской области в декабре‑2025.

Сугробы высотой до 40 см вырастут в Челябинской области в декабре‑2025.

Фото: ИА «Первое областное»

Сугробы высотой до 40 см вырастут в Челябинской области в декабре‑2025.

Первый зимний месяц будет чуть теплее, чем должен быть.

Снегу в декабре-2025 в Челябинской области быть: синоптики обещают, что в первом зимнем месяце в регионе выпадет осадков в пределах нормы. Температура воздуха на территории области будет разниться, рассказали в Гидрометеоцентре России.

«Средняя месячная температура воздуха в северной части Южного Урала ожидается на 1 градус и выше средних многолетних значений, а в южной части — около нормы, а это −11...−14 градусов»,— уточнили синоптики.

Ожидается, что в горных районах выпадет до 39 миллиметров осадков — это до 40 сантиметров снежного покрова. На остальной территории — от 18 до 25 миллиметров, то есть до 25 сантиметров снежного покрова.

Первые дни декабря в Челябинской области выдадутся бесснежными. Это хоть и не аномалия, но редкость, уточняют в Челябинском Гидрометеоцентре:

«В Челябинске снежный покров в 2008 году установился 13 декабря, в 1996 году — 12-го».

Положительные температуры в начале декабря тоже бывают нечасто.

«В том же 2008-м большую часть декабря на территории области стояла чрезвычайно теплая и сухая погода. В Челябинске 6 и 7 декабря максимальная температура воздуха составила плюс 9,8 градуса. Лишь 10—11 декабря в большинстве районов осуществился устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0 градусов. То есть зима пришла с опозданием примерно на 45 дней»,— уточнили в региональном Гидрометеоцентре.

Вообще, классический декабрь на Южном Урале — это средняя температура воздуха на уровне −12...−14 градусов и установление снежного покрова высотой до 20 сантиметров на открытых участках и до 40 — на защищенных от ветра. При этом первый зимний месяц считается самым снежным. А еще в декабре нередки метели.

Отсутствие снежного покрова в начале декабря — серьезное испытание для лесных обитателей, отметили в нацпарке «Зигальга». В норах, не покрытых снегом, холодно, и животным приходится делать их глубже. А на это уходит много энергии.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/sugroby-vysotoy-do-40-sm-vyrastut-v-chelyabinskoy-oblasti-v-dekabre-2025/

2025-12-01

Челябинская область, Озерск.

