Это важно для безопасности и здоровья. Подробнее

В 20 государственных заказниках региона начали проводить зимние маршрутные учеты животных. Подробнее

Оперативная обстановка.

Сегодня пятница 16 января 2026 года. Подробнее

Также помощь получили два водителя. Подробнее

На Южном Урале при активном участии жителей благоустроили свыше 150 территорий.

На Южном Урале при активном участии жителей благоустроили свыше 150 территорий. Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 15.01.2026 год. Подробнее

Первые недели 2026 года показали неожиданную смену лидеров. Подробнее

Челябинская область станет площадкой для съемок фильма «Автостопом до мечты»

Челябинская область станет площадкой для съемок фильма «Автостопом до мечты» Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее
Фото: нейросеть

Какие вещи взять с собой на купание в проруби.

Это важно для безопасности и здоровья.

К погружению в прорубь нужно относиться серьезно и, помимо закаливания за несколько месяцев до мероприятия, а также получения разрешения от врача, нужно подготовить вещи, которые помогут легче перенести купание.

С особым вниманием следует подойти к выбору обуви, подберите шлепанцы на толстой подошве, которые легко снимать, а главное — те, что удержат вас на льду, ведь скользкая обувь представляет смертельную опасность.

После выхода из проруби вам пригодится большое полотенце или простыня либо махровый впитывающий халат. В месте, оборудованном для обогрева и утепления, постарайтесь быстро, но хорошо вытереться от воды. Чтобы все это время вам было комфортнее, можно прихватить с собой коврик для ног, на который вы встанете, пока будете одеваться. И обязательно подготовьте заранее пакет для мокрых вещей.

После такого купания предпочтительнее одежда на пару размеров больше, так что поищите в шкафу что-то в категории оверсайз. Свободные вещи удастся легче надеть, они не станут прилипать к влажному телу, а также позволят лучше согреться. Не забудьте про шапку плотной вязки, термоноски, варежки и шарф.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/kakie-veshchi-vzyat-s-soboy-na-kupanie-v-prorubi/

Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

