Фото: нейросеть

Какие вещи взять с собой на купание в проруби.

Это важно для безопасности и здоровья.

К погружению в прорубь нужно относиться серьезно и, помимо закаливания за несколько месяцев до мероприятия, а также получения разрешения от врача, нужно подготовить вещи, которые помогут легче перенести купание.

С особым вниманием следует подойти к выбору обуви, подберите шлепанцы на толстой подошве, которые легко снимать, а главное — те, что удержат вас на льду, ведь скользкая обувь представляет смертельную опасность.

После выхода из проруби вам пригодится большое полотенце или простыня либо махровый впитывающий халат. В месте, оборудованном для обогрева и утепления, постарайтесь быстро, но хорошо вытереться от воды. Чтобы все это время вам было комфортнее, можно прихватить с собой коврик для ног, на который вы встанете, пока будете одеваться. И обязательно подготовьте заранее пакет для мокрых вещей.

После такого купания предпочтительнее одежда на пару размеров больше, так что поищите в шкафу что-то в категории оверсайз. Свободные вещи удастся легче надеть, они не станут прилипать к влажному телу, а также позволят лучше согреться. Не забудьте про шапку плотной вязки, термоноски, варежки и шарф.

