| Новости » Общественная жизнь

Челябинский поисковик обнаружил медальон советского солдата и вернул имя герою.

Челябинский поисковик обнаружил медальон советского солдата и вернул имя герою.

 Фото: Южно-Уральский государственный аграрный университет

Челябинский поисковик обнаружил медальон советского солдата и вернул имя герою.

На студенческой «Вахте памяти» в Псковской области комиссар поискового отряда из Челябинска обнаружил медальон советского солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Экспедиция проходила на территории Дновского района, на месте, где располагался бывший лагерь для военнопленных Luftlager I Dno.

Записка в медальоне с данными советского солдата хорошо сохранилась и позволила установить имя павшего воина. Им оказался Гизатулла Хамидулин, уроженец республики Татарстан, родившийся в 1909 году и ушедший на фронт в 1941 году. Благодаря этой находке, родственники героя получили долгожданное известие о его судьбе.

— Медальон — самое ценное, что может найти поисковик, ведь это не просто артефакт, это шанс вернуть имя герою и подарить покой его семье, — отметил Георгий Жарков, комиссар студенческого поискового отряда «Сварог» Института агроэкологии Южно-Уральского государственного аграрного университета.

Лагерь «Luftlager I Dno» создали в годы Великой Отечественной войны немецкие оккупанты. Это был один из самых больших лагерей для военнопленных на Северо‑Западном фронте. Туда привозили летчиков и других солдат со всего СССР, которые попали в окружение. Жить в лагере было невыносимо: люди голодали, мерзли, болели, многих расстреливали. До сих пор многие вероятно погибшие здесь числятся пропавшими без вести.

В экспедиции, проходившей на территории Дновского района, приняли участие более 70 бойцов студенческих отрядов из 15 регионов России.

Ранее личные вещи павшего при обороне Полоцка красноармейца передали его родственникам из Снежинска. Останки бойца были обнаружены на раскопках белорусскими поисковиками и военнослужащими Вооруженных сил Республики Беларусь.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1136980/

2025-11-17PKT10:19:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

