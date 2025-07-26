Обратная связь Вторник, 18 ноября, 19:45
| Новости » Общественная жизнь

В ноябре Омский ТЮЗ покажет в Челябинске шесть спектаклей. Артисты привезли постановки для разных возрастов.

В ноябре Омский ТЮЗ покажет в Челябинске шесть спектаклей. Артисты привезли постановки для разных возрастов.

Фото: Омский ТЮЗ

В ноябре Омский ТЮЗ покажет в Челябинске шесть спектаклей.

Артисты привезли постановки для разных возрастов.

Актеры Омского театра юных зрителей приедут в Челябинск на «Большие гастроли». В Молодежном театре они покажут шесть спектаклей с 18 по 23 ноября, сообщают в министерстве культуры Челябинской области.

«Мы очень рады и благодарны федеральной программе „Большие гастроли“. Она дает артистам возможность путешествовать по стране и обмениваться опытом, а зрителям дарит шанс увидеть самые разные коллективы, в том числе из разных стран. Это большой взаимообмен впечатлениями»,— отметила директор Молодежного театра Галина Братышева.

Итак, 18 и 19 ноября гости сыграют мистический триллер «Лисьи огни» (16+) о группе подростков-агрессоров, наказанных за буллинг. Также 19 ноября, а затем 22-го, покажут спектакль «Манолито Очкарик» (12+) о мальчике-фантазере, его жизни, учебе в школе и друзьях.

В четверг, 20 ноября, пройдет спектакль «Танцплощадка 41/45» (12+) — пластический спектакль о жизни простых людей, в том числе вчерашних школьников, во время Великой Отечественной войны. А 21 ноября зрители увидят «Преступление и наказание» (16+) по мотивам знаменитого романа Федора Достоевского.

В субботу, 22 ноября, дважды сыграют спектакль для самых маленьких «Айболит и Бармалей» (0+). Завершатся гастроли 23 ноября двумя показами «Сказок Пушкина» (6+).

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/kultura/v-noyabre-omskiy-tyuz-pokazhet-v-chelyabinske-shest-spektakley/

2025-11-17PKT10:43:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

