Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Внимание главы региона к сфере подчеркнули в Агентстве стратегических инициатив.

Развитие креативных индустрий в регионах обсудили Алексей Текслер и Екатерина Черкес-заде на полях ПМЭФ-2025

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) губернатор Челябинской области Алексей Текслер и директор дивизиона по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ) Екатерина Черкес-заде обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в сфере креативных индустрий. Встреча стала логичным продолжением соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2024 году, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинская область активно внедряет региональный стандарт развития креативных индустрий, разработанный АСИ, и уже демонстрирует значительные успехи. Регион успешно защитил проект Стратегии развития креативных индустрий до 2030 года и стал одним из первых, принявших региональный закон, регулирующий данную сферу.

Екатерина Черкес-заде отметила планы АСИ по расширению охвата стандартом 70 регионов к концу года, подчеркнув важность анализа текущих и планируемых мер поддержки:

«Мы предполагаем, что в стране сформируется 12 регионов-лидеров, которые определят развитие креативной экономики. Остальные регионы будут взаимодействовать с креативными индустриями, используя их для решения своих социоэкономических задач. Кроме того, мы планируем представить обновленный региональный стандарт — „регстандарт 2.0“, с более конкретными рекомендациями по развитию отдельных отраслей в каждом регионе, например, моды или кинопроизводства, с учетом внутренних стратегий и экспортного потенциала, способствуя межрегиональной кооперации. Мы готовы реализовывать и представлять эти разработки на различных площадках. И учитывая вашу работу в Госсовете и внимание к креативным индустриям, мы как Агентство стратегических инициатив рады продолжать развивать этот инструментарий на новом уровне».

В свою очередь, Алексей Текслер подчеркнул важность принятия федерального закона о креативных индустриях, назвав это событие переломным моментом. Он также указал на необходимость дифференцированного подхода к развитию данной сферы экономики в зависимости от возможностей и ресурсов каждого региона.

«Мы должны обеспечить инструментарий для всех регионов. Регионы с ограниченными задачами смогут развивать это направление в рамках существующей инфраструктуры, например, через центры „Мой бизнес“. Для тех регионов, у которых есть импульс, возможности, ресурсы, большой охват различных направлений возможно создание отдельных структур. Мы планируем создать структуру, которая будет продвигать развитие креативных индустрий, учитывая опыт Челябинска, где первым в стране появился центр „Мой бизнес“. У нас есть планы ввести финансовые, налоговые меры поддержки. Наша общая задача — обеспечить развитие креативных индустрий во всех регионах»,— резюмировал губернатор.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/ekonomika/razvitie-kreativnykh-industriy-v-regionakh-obsudili-aleksey-teksler-i-ekaterina-cherkes-zade-na-polya/