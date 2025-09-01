Обратная связь Среда, 3 сентября, 14:52
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Стань частью добрых перемен.

Четвертый ежегодный фестиваль волонтёров Озёрска состоится 6 сентября в 12:00 по проспекту Карла Маркса (около ТЦ «Наш Мир»). Подробнее

| Общественная жизнь

Какая погода будет в Челябинской области 3 сентября.

Узнайте прогноз и одевайтесь правильно. Подробнее

| Общественная жизнь

В парке «Притяжение» Магнитогорска откроется аллея с ретро-скульптурами пионеров.

Их вывезли из заброшенного лагеря и отреставрировали. Подробнее

| Общественная жизнь

В пригороде Челябинска построят школу с бассейном, залом для боевых искусств и стрелковым тиром.

Передовую школу для талантливой молодежи начнут строить в 2027 году. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 03.09.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 03.09.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС. Подробнее

| Общественная жизнь

Больше 2,8 тыс. полицейских работали в школах Челябинской области 1 сентября.

Больше 2,8 тыс. полицейских работали в школах Челябинской области 1 сентября.

Они следили, чтобы праздник обошелся без происшествий. Подробнее

| Общественная жизнь

Стартовал прием заявок на первый в 2026 году конкурс президентских грантов.

Стартовал прием заявок на первый в 2026 году конкурс президентских грантов.

Его итоги подведут уже в январе. Подробнее

| Общественная жизнь

График каникул на 2025—2026 учебный год уже известен.

Первые каникулы в школах Челябинской области начнутся 4 октября.

График каникул на 2025—2026 учебный год уже известен. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

В центре внимания. 10 лет конному клубу «Невада».

2025-09-03PKT10:26:00
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Историческая победа в эстафете, рекорды и много медалей: как россияне выступили на ЧМ по водным видам спорта.
» Пролежат до декабря: как сохранить кабачки в квартире и заморозить их на зиму.
» Алексей Текслер: «Новые медцентры на Южном Урале станут драйверами развития здравоохранения».
» Минобрнауки усложнило поступления в вузы: что поменяется уже в этом году.
» Новый трехэтажный детсад в Челябинской области представили президенту России.
» Турнир по женскому мини-футболу.
» Оперативная обстановка 07.08.2025.
» Историческая победа в эстафете, рекорды и много медалей: как россияне выступили на ЧМ по водным видам спорта.
» Пролежат до декабря: как сохранить кабачки в квартире и заморозить их на зиму.
» Алексей Текслер: «Новые медцентры на Южном Урале станут драйверами развития здравоохранения».
» Минобрнауки усложнило поступления в вузы: что поменяется уже в этом году.
» Новый трехэтажный детсад в Челябинской области представили президенту России.
» Турнир по женскому мини-футболу.
» Оперативная обстановка 07.08.2025.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги