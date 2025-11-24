Таганайский лось-задира получил урок вежливости от старшего сородича.

Молодой таганайский лось получил урок вежливости от старшего сородича. Эпичные кадры попали в объектив фотоловушки, установленной у солонца на Откликном гребне сотрудниками научного отдела национального парка, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Началось все с немого диалога в стиле «Ты меня уважаешь?», который задиристый рогач затеял возле солонца. Разговор получился коротким — забияка пустил в ход рога и изгнал соперника с глаз долой.

Затем драчун вернулся и замахнулся было на старшего сохатого, который все это время спокойно наблюдал за потасовкой. Впрочем, тот спуску не дал, и в стремительной схватке победили опыт и более развесистая корона.

Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»

