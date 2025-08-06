Турнир по женскому мини-футболу.

Мы с радостью приветствуем команды участниц мини-футбольного турнира среди женских команд лета 2025 года!

Эти замечательные женщины выбирают спорт как путь к самовыражению и счастью, наслаждаясь каждым моментом здесь и сейчас.

Фото: официальная группа "Футбол, Хоккей, Волейбол"

8 команд более 75 участниц 9 - 59 лет: "Принцесса", "Незабудки", "Пуля", "2 дротс", "Экстрим", "Атом Арго".

Новые команды: "Футбокс" и "Свет Евангелия".

Приглашаем всех болельщиков и представителей СМИ присоединиться к этому увлекательному событию, чтобы вместе поддержать наших спортсменок.

Их усердие и стремление к победе подарят множество ярких эмоций и незабываемых мгновений.

Старт первых игр 11.08.2025.

Поле Новатек, школа №25, Матросова 12А

Заявки на участие принимаются до 07.08.2025.

Состав команды 4+1 от 9-59 лет.

Вопросы по организации и прием заявок на участие - +7 908 706 00-69

Призовой фонд - 50 000 р.

Информация предоставлена: https://vk.com/futbol_oz