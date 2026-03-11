Обратная связь Пятница, 13 марта, 03:07
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

В Челябинской области наметилась тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ.

В Челябинской области наметилась тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ. Подробнее

| Общественная жизнь

Каким должен быть правильный завтрак школьника.

Каким должен быть правильный завтрак школьника.

Сладости натощак приводят к упадку сил на уроках. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативая обстановка на 12.03.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Памятка курящим.

Памятка курящим. Подробнее

| Общественная жизнь

Текслер прокомментировал признание Челябинской области спортивной столицей Урала.

Текслер прокомментировал признание Челябинской области спортивной столицей Урала.

Губернатор Челябинской области рассказал о развитии спорта в регионе и том, что дает этому мощный импульс. Подробнее

| Общественная жизнь

Жителей Челябинской области предупредили о штормовом ветре 11 марта.

Жителей Челябинской области предупредили о штормовом ветре 11 марта.

Погода в регионе потенциально опасна. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 11.03.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша с 9 по 15 марта 2026 года.

Афиша с 9 по 15 марта 2026 года. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинск начал готовиться к 290‑летнему юбилею.

Челябинск начал готовиться к 290‑летнему юбилею.

К празднику завершат благоустройство общественных пространств. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

В центре внимания. Проектный семинар.

В центре внимания. Проектный семинар.

25 февраля в читальном зале городской библиотеки состоялись общественные обсуждения продолжения благоустройства территории около рынка на улице Дзержинского, прилегающей к пространству «Энергия воды». Проектный семинар стал важным этапом подготовки заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений. Мероприятие проводила компания «Сибирская лаборатория урбанистики» из Иркутска, известная своим опытом в разработке современных решений для малых городов. О том, кто участвовал в семинаре и какие предложения по благоустройству были озвучены, наш сюжет.

2026-03-12PKT11:07:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» После утренних часов пик очищать дороги и тротуары от выпавшего за ночь снега подрядчики вывели 516 рабочих, отметили в администрации Челябинска.
» Жаркое лето‑2026 сулят Челябинской области народные приметы.
» В России в два раза вырос повышающий коэффициент за оплату воды без счетчика.
» Апрель в Челябинской области будет аномально теплым, а май – холодным.
» Роскомнадзор начал блокировку телеграма из-за несоблюдения законов РФ.
» Оперативная обстановка.
» Оперативная обстановка.
» После утренних часов пик очищать дороги и тротуары от выпавшего за ночь снега подрядчики вывели 516 рабочих, отметили в администрации Челябинска.
» Жаркое лето‑2026 сулят Челябинской области народные приметы.
» В России в два раза вырос повышающий коэффициент за оплату воды без счетчика.
» Апрель в Челябинской области будет аномально теплым, а май – холодным.
» Роскомнадзор начал блокировку телеграма из-за несоблюдения законов РФ.
» Оперативная обстановка.
» Оперативная обстановка.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги