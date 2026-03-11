В центре внимания. Проектный семинар.

25 февраля в читальном зале городской библиотеки состоялись общественные обсуждения продолжения благоустройства территории около рынка на улице Дзержинского, прилегающей к пространству «Энергия воды». Проектный семинар стал важным этапом подготовки заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений. Мероприятие проводила компания «Сибирская лаборатория урбанистики» из Иркутска, известная своим опытом в разработке современных решений для малых городов. О том, кто участвовал в семинаре и какие предложения по благоустройству были озвучены, наш сюжет.