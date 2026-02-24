Озёрск спортивный. Женский хоккей на валенках — 2026.

На стадионе школы 25 завершились игры в хоккей на валенках среди женских команд. О том, как это было, - наш репортаж.

Кстати вот уже несколько лет, наша редакция и Уральские кабельные сети - Озерск | провайдер являются спонсорами данного турнира.