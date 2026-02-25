Обратная связь Пятница, 27 февраля, 11:42
Озёрск спортивный. Соревнования по спортивной борьбе.

14 и 15 февраля прошли чемпионат и первенство Челябинской области по спортивной борьбе в дисциплинах панкратион и

грэпплинг. Наш город представлял клуб единоборств «Агама»

Об этих соревнованиях наш репортаж.

