В Златоусте проведут акцию для дошколят «Крошки‑ГТОшки»

| Общественная жизнь

Ребятам предстоит выполнить нормативы комплекса на скорость и ловкость. Подробнее

| Общественная жизнь

Построенный женщиной старинный мост на Южном Урале стал памятником культурного наследия. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка на 14.11.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Управленцам Челябинской области предлагают побороться за звание лидеров России.

В этом году конкурс впервые пройдет в формате командных состязаний. Подробнее

| Общественная жизнь

На этой неделе на Южном Урале ожидается аномально теплая погода для ноября.

Синоптики прогнозируют необычное для ноября потепление в Челябинской области. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка на 13.11.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

В нацпарках Челябинской области начинают зимнюю подкормку птиц.

Принять участие в акции могут все желающие. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округ. Подробнее

| Общественная жизнь

Озёрск спортивный. Кубок ОГО по боксу. Подробнее
 Фото: Дирекция спортивных мероприятий Челябинской области

Ребятам предстоит выполнить нормативы комплекса на скорость и ловкость.

Необычную спортивную акцию проведут в Златоусте среди самых юных спортсменов. Выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» предстоит воспитанникам дошкольных образовательных учреждений. Ребята впервые познакомятся с комплексом ГТО, попробуют себя в упражнениях на скорость и ловкость, сообщает пресс-служба администрации Златоустовского городского округа.

Акция «Крошки-ГТОшки» пройдет с 17 по 21 ноября. В течение недели в детских садах будут организованы спортивные праздники в рамках комплекса ГТО. Малыши смогут не только весело провести время, но и попробовать свои силы в выполнении настоящих спортивных нормативов, проявив командный дух, быстроту и ловкость.

«Наша главная цель — привить детям интерес к спорту и здоровому образу жизни с самого раннего возраста. В игровой форме мы знакомим их с ценностями ГТО, учим стремиться к победам и показываем, что двигаться — это весело и полезно»,— отмечают организаторы акции.

Юным участникам предстоит выполнить нормативы первой ступени комплекса ГТО, разработанные для детей 6—7 лет. В программу испытаний входят: бег на 10 и 30 метров, шестиминутный непрерывный бег, прыжок в длину с места, упражнения на гибкость и пресс, а также бросок теннисного мяча из-за головы.

Акция «Крошки-ГТОшки» станет для многих детей первым знакомством с всероссийским спортивным движением и, возможно, первым шагом к будущим спортивным достижениям.

Информация с сайта:https://www.1obl.ru/news/sport/v-zlatouste-provedut-aktsiyu-dlya-doshkolyat-kroshki-gtoshki/

2025-11-14PKT10:04:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

