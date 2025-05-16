Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»

В нацпарке «Зигальга» начался сезон гадюк.

Что делать при встрече со змеями.

На территории национального парка «Зигальга» в Челябинской области почти повсеместно можно встретить гадюк: проснувшиеся змеи греются на солнце и охотятся. Инспекторы отмечают, что, несмотря на свою репутацию, гадюки — змеи неагрессивные и даже пугливые и уж точно не укусят, если их не тревожить.

«Эти змеи почти всегда гарантированно отползают в сторону, почувствовав приближение человека. А укусить могут, только если на нее случайно наступить или взять в руки»,— уточнили в телеграм-канале нацпарка.

Туристам при встрече с гадюкой посоветовали не паниковать и не пытаться ее потрогать.

Ранее в редакцию ИА «Первое областное» поступало большое количество сообщений о встрече со змеями. По мнению доцента кафедры геоэкологии и природопользования факультета экологии ЧелГУ Валерия Пекина, их не стало больше, просто весной люди часто выбираются на природу, равно как и змеи выползают, чтобы погреться на солнышке.

В Минэкологии журналисту ИА «Первое областное» объяснили, что, помимо всего прочего, весной у змей идут свадьбы, поэтому они довольно часто попадаются людям на глаза.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-natsparke-zigalga-nachalsya-sezon-gadyuk/