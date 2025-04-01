На месте Коркинского карьера появится водоем — подробности проекта.

К 2050 году здесь оборудуют озеро с восстановленной экосистемой.

Томинскому ГОКу исполнилось пять лет, и за этот срок комбинат уже успел изменить жизнь региона своими экологическими и социальными инициативами. При этом предприятие работает на перспективу и анонсирует глобальные изменения на ближайшие десятилетия. Так, к 2050 году на месте дымящегося ранее Коркинского карьера появится живописный водоем, а экосистема здесь будет восстановлена. Как такое возможно и что это даст? Рассказали в компании.

Томинский горно-обогатительный комбинат — это предприятие, где добывают, дробят, измельчают и обогащают медную руду. Полученный концентрат отправляют на медеплавильные заводы для производства черновой меди. Производительность обогатительной фабрики ГОКа составляет 45 миллионов тонн руды в год.

Экологические инициативы — в основе всего.

О работе комбината уже неоднократно писали в СМИ — в том числе из-за того, что на предприятии внедряют современные технологии охраны окружающей среды. Здесь нет труб, выброс пыли минимальный благодаря аспирационному оборудованию. На обогатительной фабрике применяют замкнутый водооборотный цикл, что исключает сброс сточных вод.

Кроме того, на предприятии отказались от хвостохранилищ. Хвосты обогатительной фабрики перерабатывают в закладочный материал, который используют в рекультивации Коркинского угольного разреза.

Что сейчас происходит в этой локации?

Одну из самых острых экологических проблем Челябинской области уже начали решать, но у проекта долгосрочная перспектива. В середине десятых годов в Коркинском разрезе перестали добывать уголь, и здесь начались эндогенные пожары, которые приводили к сильному задымлению окрестностей. Борта карьера ползли и осыпались, из-за чего разрушались дома в ближайших поселениях.

По рекомендации губернатора Челябинской области эксперты отрасли и представители российских проектных институтов совместно с командой ГОКа разработали проект ликвидации выработки с использованием закладочного материала из хвостов обогатительной фабрики. Это решение позволило нейтрализовать загрязнение и укрепить борта разреза. Кроме того, исчезла необходимость в хвостохранилищах, которые порой прорываются, а еще бюджет региона сохранил около 30 миллиардов рублей, которых в то время стоила бы рекультивация разреза. Все расходы взял на себя Томинский ГОК.

Реализацией проекта занялась специально созданная дочерняя компания «Промрекультивация». Она разработала проектную документацию, получила положительные заключения экспертиз и согласования. Всего предусмотрено 4 этапа: первый, подготовительный, уже завершился, сейчас идет второй — подача закладочного материала и укрепление восточного борта разреза. На сегодня очаги зон самонагревания локализовали, и новых не обнаруживают с 2023 года. А с 2020 года в Коркино не наблюдается превышение уровня вредных веществ в воздухе. Смещение почвы прекратилось даже раньше расчетного срока.

На третьем этапе подачу закладочного материала и ликвидацию отработанной выработки завершат. Впереди самое интересное.

Как изменится Коркинский разрез в будущем?

К 2050 году на месте дымящегося карьера и вовсе появится живописный водоем с восстановленной экосистемой. Это будет четвертый этап проекта, включающий техническую и биологическую рекультивацию. В итоге жители региона получат новое пространство для отдыха с прогулочными и рекреационными зонами. По сути, мини-курорт вокруг озера, по берегам которого высадят растения.

Коркинский разрез глубиной около 500 метров заполняется уже несколько лет, с середины 2020-го года. Под толщей воды находится измельченная порода, уплотняющаяся под собственной массой и образующая гидроизоляционные слои. Вода не просачивается в подземные источники.

Кроме того, у воды нейтральная кислотность, что исключает химическую активность находящихся в ней металлических соединений и их миграцию. Здесь будет жизнь, появятся растения, лебеди и утки, которые чувствуют качество воды, уже несколько лет прилетают к водоему. А бирюзовый цвет воды получается из-за мелкодисперсных взвешенных частиц, которые не успевают оседать в процессе наполнения разреза.

Проект полностью завершат через 25 лет.

Томинский ГОК постоянно контролирует состояние окружающей природной среды. Независимые аккредитованные лаборатории проводят мониторинг атмосферного воздуха, шумового воздействия, подземных и поверхностных вод, почв, растительного и животного мира. Результаты исследований говорят о том, что превышение предельно допустимых концентраций не фиксируется, показатели находятся на уровне фоновых значений.

Информация предоставлена:https://74.ru/text/ecology/2025/04/03/75293591/