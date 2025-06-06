Фото: Ольга Ботнарь, ИА «Первое областное»

Заправленная окрошка хранится лишь несколько часов.

Как долго может стоять в холодильнике заготовка для блюда.

Окрошка — традиционный холодный суп русской кухни. О том, на чем вкуснее делать окрошку — на квасе или кефире, можно спорить долго, но вот сроки хранения готового блюда нужно знать четко.

«Заправленная окрошка может храниться в холодильнике не дольше шести часов. По нормам СанПиН полуфабрикат окрошки хранится в холодильнике не более 12 часов. Заготовки для супа дома можно держать в холодильнике до двух суток, но когда к овощной основе добавлены колбаса или мясо, срок хранения сокращается до суток. При этом важно и в домашних условиях соблюдать гигиенические требования в процессе приготовления блюда и брать только свежие продукты»,— говорит технолог продукции общественного питания Василий Викторенков.

Окрошку лучше заправлять перед подачей. Если же вы заправили все блюдо сразу, для хранения остатков выбирайте неокисляющуюся посуду — подходит пищевой пластик, стекло, и обязательно герметично закрывайте окрошку, потому что при доступе кислорода порча продукта ускорится.

При нарушении правил хранения окрошки можно легко пострадать от пищевого отравления, поэтому готовое блюдо или ингредиенты для него не должны быть в тепле продолжительнее одного часа. По истечении этого времени даже в овощах начинается размножение патогенов, выделяющих токсичные вещества, приводящие к отравлению.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/zapravlennaya-okroshka-khranitsya-lish-neskolko-chasov/